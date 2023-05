Romain Paul, 5e des 20 Km de Bruxelles : “Satisfait de ma 5e place, un peu moins de mon chrono”

Finalement, si l’indétrônable Amaury Paquet s’est offert une troisième victoire de rang, juste devant son pote liégeois Nicolas Schyns, Romain Paul ne sera pas parvenu à se mêler à la bataille pour la troisième place, décrochée par Solomon Belayneh. Le Brabançon wallon terminait finalement une petite seconde derrière Lahsene Bouchiki pour se classer en cinquième position. “Comme je le pensais, les premiers sont partis très vite. Je me suis retrouvé dans un peloton isolé, j’ai bien géré mais au final je ne suis pas parvenu à améliorer mon chrono. Je finis en 1h02'05, à neuf secondes de mon meilleur temps ici. Il me manquait un petit quelque chose pour suivre le groupe de devant”, confiait-il sur la ligne d’arrivée.

Ce chrono s’expliquait par quelques paramètres. “Je pense qu’il y avait un peu de vent et puis j’étais tout seul, ce qui n’a pas aidé. J’aurais espéré faire cinq ou dix secondes de mieux que l’an dernier, ça ne se joue pas à grand-chose va-t-on dire.”

Malgré la petite déception de ne pas avoir pu améliorer son temps sur les 20 Km de Bruxelles et ne pas avoir terminé sur le podium, Romain Paul pointait plusieurs motifs de satisfaction. “Globalement, ça ne s’est pas trop mal passé. Je savais qu’avec les présences de Paquet, Schyns et Bouchiki, ce serait difficile d’aller chercher le podium. J’ai eu droit à un beau sprint avec Bouchiki sur la ligne d’arrivée, un expert de la piste, je suis donc content de ma cinquième place. C’est une position que je n’avais pas encore décrochée à Bruxelles, on va dire que je l’ai cochée.”

"J’aurais besoin d’un déclic pour pouvoir les gagner.”

Comme il l’avait dit avant la course, gagner un jour les 20 Km de Bruxelles est l’un de ses grands rêves. Un objectif qu’il souhaite poursuivre dans les années à venir, comme il nous l’a encore confié dimanche après sa course. “Ce sera peut-être un objectif à l’avenir mais si je veux un jour les gagner, il faudra que je m’entraîne encore plus car il me manque encore un petit quelque chose pour les gagner. Pour l’emporter, il faut signer un chrono autour d’une heure, ce que je n’ai pas encore. J’aurais donc besoin d’un déclic pour pouvoir les gagner.”