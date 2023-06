Deux parcours prévus avec une épreuve de 5 kilomètres et une autre de 13,5 bornes, soit la plus longue manche du Challenge BW avec Baisy-Thy dans quinze jours. Les organisateurs ne le cachent d’ailleurs pas : “C’est certainement le profil le plus dur du Challenge BW dans un environnement champêtre, dans les champs et les bois. Un par cours varié à faire à” l’Hèze” en prévision du petit raidillon final au centre du village.”

Et puis, il y aura la chaleur. “On a prévu des frigos en suffisance pour les boissons fraîches après l’effort, souligne Jo Collot, membre du club Antilob. Il s’agira du même parcours avec cette fois sept côtes répertoriées et décrites sur le parcours avec chaque fois l’indication de la longueur et du dénivelé. Tout se prépare pour le mieux et que les joggeurs qui n’aiment pas les herbes hautes et les orties se rassurent, ce jeudi, c’est le jour du fauchage du parcours !”

L’accueil est prévu dès 13h et le départ est fixé, rue du Pétrau, à 15 h. Au bout de l’effort, les participants auront droit à une bonne douche et des rafraîchissements.

Informations : Arturo Defraene au 0 477 671 279 ou par mail à l’adresse : joggingheze@gmail.com