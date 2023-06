Coupe de Brabant : Les finales des jeunes ce samedi 3 juin à l’ES Braine

Parmi les quatorze équipes finalistes ce samedi à Braine-le-Château, les jeunes de Grez-Doiceau seront le mieux représentés avec trois équipes en finale en U11, U13 et U14. “Au total, 104 équipes auront participé aux différentes Coupes. C’est un peu plus que la saison dernière mais c’est un nombre qui se situe dans la moyenne. C’est important de faire quelque chose pour les jeunes. Les dames sont comprises dans le nombre mais c’est toujours difficile d’en avoir beaucoup alors qu’il y a de plus en plus d’équipes.”

Dernière précision, et elle est importante : les responsables de la Ligue insistent pour que les joueurs alignés lors des finales soient ceux qui ont disputé les tours préliminaires. “On a déjà dû intervenir pour l’une ou l’autre équipe qui ne joue pas le jeu et les feuilles d’arbitrage seront vérifiées.”

Du côté de l’ES Braine, “tout se présente bien, lance le président Stéphane Morias. Il s’agit d’une première expérience pour le club et c’est une bonne occasion de mettre l’ES Braine et la région en vitrine. Il est juste dommage de ne pas avoir d’équipe de chez nous en finale. Nos U13 étaient bien partis mais ils ont été éliminés en demi-finale.”

À qui la 4e manche chez les filles ?

Respectivement quatrième et troisième en P1, Jodoigne et Lasne Ohain se disputeront la finale féminine ce samedi. C’est la quatrième fois que les deux équipes se rencontrent cette saison.

”Ce sont toujours de très chouettes matches, avance le coach jodoignois, Gilles Marko. On sent que la saison tire un peu en longueur mais on n’est pas resté inactif et même si on a quatorze absentes, celles qui seront présentes feront le job. Cette finale est clairement un objectif, surtout si on ne veut pas terminer encore une fois à la position de Poulidor.”

Ce duel avait souri aux Ohinoises en championnat (un succès et un nul) avant une élimination en quart de finale de la Coupe du Brabant (0-3).

"Même si on l’aborde un peu dans l’inconnu vu la longue trêve entre la fin du championnat et cette finale, on a fait des amicaux pour tenir le groupe en haleine, note le coach, Olivier Minsart. Jodoigne est un bel adversaire, que l’on respecte et qui gagne cette Coupe depuis deux ou trois ans mais les filles sont hyper motivées.”