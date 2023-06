Rixensart s’offre deux finales de Coupes du Brabant wallon (vidéo et photos)

Les U15 ont ensuite pris le relais avec une courte mais méritée victoire de Villers devant des Jodoignois pourtant soutenus par leur kop de supporters, le JP 22. "On a dominé le match et mieux joué au foot, résume le coach villersois Dimitri Debacker. Après avoir été champions et invaincus la saison dernière en U14, on a cette fois la coupe."

Dans le même temps, Rixensart battait Grez-Doiceau en U13. "Je suis fier d’eux et c’est le point culminant d’une saison réussie", savoure le coach Tanguy Renard.

En U14, succès de Perwez devant Grez. "Malgré un noyau restreint, le collectif et la solidarité ont fait la différence", lance Fatah Zougagh.

En U11, Braine a battu Grez. "Cela fait deux mois que l’on prépare cette finale et on prend une belle revanche après nos deux défaites en championnat", apprécie le coach Albert Wenston.

Chez les U10, la victoire est revenue à Mont-Sant-Guibert qui s’est défait de Lasne-Ohain, Lasne-Ohain qui allait s’imposer quelques minutes plus tard chez les dames devant Jodoigne. "Jodoigne nous avait battu lors des deux dernières finales de la coupe. Celle-ci est pour nous, apprécie Ludwig Wallens. Le match pouvait basculer d’un côté comme de l’autre." Il s’est terminé par une belle troisième mi-temps entre les deux équipes, ponctuant en force une belle journée de finales. "Tout s’est bien passé et les gens sont contents", apprécie Stéphane Morias, le président de l’ES Braine.

Les échos des finales

Les Huppaytois et Jodoignois en car

Du côté d’Huppaye, comme à Jodoigne, le club n’avait pas hésité à emmener ses joueurs et supporters en car jusqu’à Braine-le-Château afin d’encourager les U12 du club qui disputaient leur finale contre Rixensart. "Disputer une finale est une fierté pour un club de village comme le nôtre, lance le président Charles Notté. J’avais dit que peu importe l’équipe qui serait en finale, on organiserait un car. Dommage la défaite (2-3) mais on a tenu le coup contre une très belle équipe de Rixensart."

Des finales rondement menées

Record battu avec plus de 600 entrées payantes et plus de 1000 personnes présentes sur le site de l’ES Braine pour les finales des Coupes du Brabant wallon. "Très bonne équipe au niveau de l’organisation, tant au niveau de l’ES Braine que de la Ligue, apprécie le président de la Ligue Raymond Willems. On a vu des matches de haut niveau, avec de l’engagement et beaucoup de sportivité et de fair-play en bordure de terrain. Il a fait beau et chaud et on peut parler de finales rondement menées." Après Orp-Noduwez la saison dernière et l’ES Braine samedi dernier, les prochaines finales de la Coupe auront lieu dans un club du centre de la province la saison prochaine.

Un doublé pour Rixensart

Succès en U12 et U13 pour les Rixensartois. "La cerise sur le gâteau, savoure Pascal Renard. On termine une très belle saison pour nos jeunes. Les formateurs ont réalisé un excellent boulot, les parents sont exceptionnels, et l’âme du club est vraiment nos jeunes. Rixensart n’est pas un club mais une grande famille."