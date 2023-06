L’arbitrage en question lors de l’AG de la Ligue des clubs du BW

En quelques mots, le président de la Ligue Raymond Willems a introduit le lourd chapitre lié à l’arbitrage. Car si l’arbitrage se porte correctement dans la province, tout est loin d’être rose du côté des hommes – et femmes – en noir.

”Alexandre Boucaut a démissionné ainsi qu’Arthur Denis. Ils sont remplacés par Mehdi Sayoud et Laurent Collemont à qui je souhaite beaucoup de succès”, commente Patrick Durez, président du bureau d’arbitrage du Brabant.

"Les arbitres sont les grands oubliés du monde du sport."

Si la situation fut compliquée ces derniers temps au niveau du département arbitrage de l’ACFF, le problème est général. “Il n’y a pas beaucoup de compétitions sportives sans arbitres et pourtant ils font l’objet de peu d’attention. Les arbitres sont les grands oubliés du monde du sport. Ils ne sont dans l’actualité uniquement que pour leurs erreurs. Le bon arbitre est, dit-on, celui qui sait se faire oublier, ce qui est un paradoxe à l’heure de la médiatisation et de l’individualisme triomphant.”

Et pourtant… “Un arbitre siffle en moyenne six à sept matchs par mois et investit un peu plus de 26 h par mois dans sa fonction. Plus d’un arbitre sur trois a déjà pensé arrêter. Dès lors, il faut épingler les trois difficultés majeures pointées par les arbitres dans le cadre de leur fonction : le manque de reconnaissance de la part du monde du football et de la société, le climat violent sur et en dehors des terrains et la faiblesse de la rémunération. Heureusement, des hommes vaillants et courageux sont passés outre ses difficultés et ont tout donné pendant de nombreuses années pour l’arbitrage.”

Plusieurs d’entre-eux ont été mis à l’honneur vendredi soir. Quant à Patrick Durez, arbitre depuis 1986 avant de devenir observateur et président du bureau d’arbitrage depuis trois ans, son mandat se terminera à la fin du mois, le 30 juin. “Et je ne le renouvellerai pas. Je suis aussi appelé comme observateur au niveau national.”

Que retenir de l’assemblée générale de la Ligue ?

22 clubs sur les 36 du BW étaient présents ou représentés lors de l’assemblée générale de la Ligue vendredi soir dans les installations du RFC Grez-Doiceau où Alain Campion (Perwez), Alain Demay (Saintes), Gérard Lambrechts (Lasne-Ohain) et Laurence Henry (Genappe), quatre membres du conseil d’administration, étaient sortants et rééligibles, ce qui fut le cas sans la moindre discussion, faute de nouvelles candidatures.

Invitée par le comité, Nathalie Steffen a ensuite pris la parole pour expliquer sa mission au CP Brabant. “Je suis secrétaire provinciale, j’assiste le comité provincial, je termine ma vingtième saison comme employée à la fédération, ma première comme régionale manager, précise celle qui a succédé à Marc Roosens il y aura bientôt un an. On termine une bonne saison. Il n’y a eu qu’une seule remise générale le week-end avant Noël, l’activité dans la province est au niveau de celle connue lors des saisons précédentes alors qu’au niveau sportif, on a vécu une fin de saison palpitante, surtout en P2 avec des verdicts qui sont tombés en toute fin de championnat.”

L’occasion aussi de rappeler que le début des prochains championnats aura lieu le premier week-end de septembre pour les équipes premières et le deuxième pour les jeunes, avec une exception pour certaines catégories de jeunes et les réserves qui débuteront plus tôt. Fin des championnats le 28 avril pour les équipes premières et le 14 avril pour les jeunes. “À la demande des clubs, on reprendra aussi plus tard en janvier.” La trêve hivernale sera en effet plus longue puisque l’on jouera un dernier match en 2023 le 17 décembre pour reprendre le 14 janvier 2024.

Autre invité, David Derumier, le coordinateur sportif du Brabant, a mis en évidence la bonne santé du Brabant, “en sachant qu’on travaille avec 32 clubs et qu’il y en a beaucoup plus dans les autres provinces. À Liège, il y a 170 clubs qui ont des jeunes. Mais pas question de faire preuve d’un complexe d’infériorité. Il y a de très bonnes choses dans la qualité de ce que l’on produit dans la province. Pour le reste, mon travail se réfère à la matière sportive. Je suis comme votre courtier d’assurance qui défend vos intérêts mais aussi ceux de la fédération.”