Victor André (ASUB) après la première manche des Championship Series : “On a proposé de belles choses”

Il faut dire que notre pays se trouvait dans la poule de la mort et qu’avec trois défaites, il n’a pu se qualifier pour les quarts de finales. “Au niveau des résultats, on est forcément un peu déçu, souligne le joueur de l’ASUB Waterloo, Victor André. On était un step en dessous de l’Irlande (7-31) qui alignait quasi son équipe pro au complet, mais on a essayé de construire et on a réussi à marquer. Le match contre la Grande-Bretagne était un peu plus serré (7-19) et on aurait pu avoir des chances de gagner. Et face à la France, on ne perd que d’un essai (12-17) dans un match tendu et engagé. Au final, même si notre amateurisme s’est payé cash, on peut être fier de notre engagement et d’avoir montré de belles choses face à des équipes des World Series.”

”On a un chouette groupe dans lequel je me sens à l’aise”

Sur le plan personnel et après une longue saison à quinze avec son club, “ça devient long, avoue le joueur de 24 ans qui évolue à l’ASUB depuis ses dix ans. Mais, on est toujours content de retrouver l’équipe nationale à sept avec laquelle j’évolue plus régulièrement depuis l’année passée. On part volontiers ensemble, du coup on oublie la fatigue et les petits bobos, et on trouve de l’énergie pour jouer et prendre du plaisir. C’est vraiment mon cas puisqu’on a un chouette groupe dans lequel je me sens à l’aise.”

La deuxième et dernière manche se disputera en Allemagne du 7 au 9 juillet. “L’objectif de base était de se qualifier pour les Challenger Wolrd Series en 2024, mais le tirage de cette première manche ne nous a pas avantagés. Pour la seconde, le but sera de prendre un maximum de points pour terminer le plus haut possible.”

Précisons encore que les la Hulpois Hugues Bastin, Ryan Godsmark et Gaspard Lalli faisaient aussi partie du groupe qui a remporté ses deux matches de classement contre la Roumanie (45-7) et la Lituanie (26-5).