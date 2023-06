Alexandra Tondeur entrevoit le bout du tunnel et… Hawaï

Originaire de Court-Saint-Étienne, Alexandra Tondeur avait déménagé en région namuroise il y a quelques années. Récemment, elle s’est à nouveau installée en Brabant wallon, mais à Louvain-la-Neuve cette fois, à côté du Blocry. "Je me suis rapprochée de mes lieux d’entraînement", explique-t-elle.

Elle avait programmé sa présence aux championnats du monde longue distance début mai à Ibiza, mais "suite au retard pris dans ma préparation, je ne me sentais pas suffisamment prête pour affronter cette épreuve."

Elle a maintenant repris l’entraînement de manière intensive. "J’ai décidé de me battre comme je l’ai toujours fait dans ma vie. Je me sens prête à surmonter toutes ces difficultés", indiquait-elle le 25 mai dernier sur sa page facebook.

Le 4 juin dernier, elle se lançait sur une épreuve internationale, le triathlon d’Obernai-Benfeld en Alsace sur une distance de 2,1 kilomètres de natation, 81 kilomètres de course à pied et 19,2 kilomètres à vélo. "J’avais déjà participé à quelques petites courses de préparation en début d’année. À Obernai, je me retrouvais dans une épreuve de montagne, avec du dénivelé. C’est toujours difficile. On a parfois l’impression de ne plus avoir de jambe mais j’aime bien. Il y avait du niveau, notamment une fille qui avait terminé sur le podium l’année dernière à Gérardmer. Il y avait de quoi se battre, il fallait y aller."

Alexandra Tondeur s’y est imposée en 4h39'31''. Elle termine en tête de sa catégorie (35-39 ans), mais aussi de toutes les catégories confondues en dames.

Son sourire, lorsqu’elle a passé la ligne d’arrivée en tête, faisait plaisir à voir. Elle entrevoit le bout du tunnel.