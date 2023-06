Challenge du BW 2023 : Dorian Moureau signe une quatrième victoire à Baisy-Thy

Si la météo était plus clémente que l’an dernier, où il y avait plus de 35 degrés, la participation n’a malheureusement pas été à la hauteur des efforts fournis par Christophe Balestrie et son équipe. S’ils avaient prévu un petit cadeau aux 400 premiers inscrits pour cette édition anniversaire, seuls 355 joggeurs étaient de la partie… "On est néanmoins satisfaits car on a constaté qu’il y a eu un regain par rapport à l’an dernier, soulignaient les organisateurs. Le Challenge attire moins qu’auparavant mais on a pu voir que nous faisions jeu égal avec des organisations comme Ottignies qui accueille souvent beaucoup de monde. On a aussi eu pas mal d’émotions avec l’hommage à Daniel Louagie et la minute d’applaudissements."

Cela n’enlève en rien le mérite des présents et encore moins du vainqueur du jour sur la plus longue course du Challenge du Brabant wallon, avec 14 kilomètres. Dorian Moureau a en effet remporté sa quatrième victoire de la saison, la troisième d’affilée, ce qui comble de bonheur le coureur du Team M&M’s. "Je pense que j’ai atteint un pic de forme et que ma progression est importante, en raison de mon âge qui permet cette belle évolution. Une certitude, cette belle série de résultat m’enlève petit à petit l’énorme frustration des 20 km de Bruxelles où j’espérais faire un temps sous 1h09 et où, après six ou sept kilomètres, j’ai complètement craqué mentalement. Je n’avais en plus pas de très bonnes jambes. J’ai même marché avant de me re prendre et de terminer autour de 1h15… Cela a été vraiment une énorme déception qu’il m’a fallu surmonter. J’ai pris un peu de repos et là, je suis vraiment bien sur les courses."

De quoi voir le reste de la saison sous les meilleurs auspices. "J’espère continuer avec ce pic de forme. Si je sais encore remporter l’une ou l’autre course, ce sera bien. Je vise en tout cas le maillot vert mais je suis à la lutte avec Alexandre Heuninck. Ce sera assez serré comme lutte, je vais tâcher de grappiller les points manquants en profitant de la bonne forme actuelle. Et puis, il y a l’autre objectif, mon second marathon, qui sera, après celui de Francfort, disputé à Eindhoven en octobre. J’avais réalisé 2h46, j’aimerais me rapprocher autour de 2h40."