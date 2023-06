Une nouvelle ère s’ouvre à Grez : “On doit repartir d’une page blanche”

Ce départ d’une sacrée brochette de joueurs talentueux laissera forcément un énorme vide que le président Pascal Vanden Bosch s’est attelé à combler. “C’est clairement un nouveau cycle qui commence car si je m’étais préparé à quelques départs, j’avoue que l’exode enregistré n’était pas prévu. Certains ont privilégié l’ambition sportive, d’autres veulent moins s’investir mais je suis surtout triste de voir partir des jeunes du cru en qui on croyait. On doit repartir d’une page blanche et nous avons décidé de faire monter des gars de notre école de formation plutôt que de dépenser de l’argent dans des transferts. Après deux saisons passées à lutter pour les places d’honneur, l’ambition sera revue à la baisse, par la force des choses. On visera d’abord le maintien et même s’il y a du boulot, je reste confiant car le niveau du groupe est bon et je suis persuadé que la mayonnaise va prendre”, déclare l’homme fort grézien.

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que le nouveau T1 Pierpaolo Giunta aura du pain sur la planche. Malgré les quelques craintes initiales liées aux nombreux départs, il a su tourner le bouton pour retrouver sa hargne et sa mentalité de gagneur. “Il m’a fallu un peu de temps pour digérer cet exode inattendu mais après une bonne discussion avec le président, je me suis dit que j’avais tout à gagner. Nous avons testé environ 50 joueurs lors de nombreux matchs amicaux et nous avons su créer un groupe de qualité. Les joueurs qui nous rejoignent doivent rebondir, ce sont des morts de faim qui ont énormément de choses à prouver et ce n’est pas plus mal. Le reste du noyau sera composé par des jeunes talentueux de la P3. Le défi est immense, il faut tout reconstruire mais ce qui m’intéresse c’est le facteur mental. Je sens que les joueurs ont envie de faire de belles choses, ils sont impliqués et c’est aussi mon cas. Sur papier, nous ne serons évidemment pas favoris et on s’attend à devoir lutter pour notre survie au sein d’une P1 de haute qualité mais je n’ai pas peur, on prendra les matchs les uns après les autres en sachant que chaque week-end, ce sera une finale”, note le coach de 51 ans qui débarque au Stampia après cinq saisons passées du côté de Rixensart.