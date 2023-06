Euro de beach soccer, les équipes belges “partagées entre fierté et déception”

Le FC Genappe rêve de remporter l’Euro Winners Challenge

Genappe a commencé très fort l’Euro Winners Challenge en battant Pise (4-3) puis Saint Medrad en Jalles (5-2). Ils ont ensuite joué un match très intense contre Sao Domingos, remporté aux tirs au but. S’ils ont finalement été éliminés en quarts, ils terminent à une très belle 7e place. “Nous sommes rentrés de Nazaré avec un sentiment super positif. Tous nos objectifs ont été atteints, nous ramenons 140 points Fifa pour la Belgique et nous avons montré d’excellentes choses sur le sable. Je reste convaincu que la place des équipes belges est dans cet Euro Winners Challenge. L’an prochain, nous préparerons la compétition dès le mois de janvier, avec l’envie d’atteindre au moins les demi-finales et puis de gagner cette compétition dans les trois ans”, avance David Mames. “D’un point de vue personnel, je suis rentré plus motivé que jamais, avec l’envie et l’ambition de développer le beach soccer en Belgique. Il est temps que l’on avance tous ensemble.”

Genappe a brillé. ©D. R.

La Newteam proche de franchir un nouveau cap

Après un début de compétition prometteur, la Newteam est tombée en 1/16e de finale contre la redoutable formation d’Atlas, portée par ses trois internationaux brésiliens. Malgré une excellente prestation, la défaite 6-5 laissait quelques regrets. “Nous sommes longtemps restés dans le match et au final, ce sont de petits détails qui font la différence. Nous avons muselé le meilleur buteur du tournoi, l’exploit était proche, d’où cette pointe de déception. Mais nous pouvons également être fiers car nous nous rapprochons de plus en plus du niveau des grosses écuries, dont nous avons désormais le respect. Il nous manque très peu, nous allons apprendre de nos erreurs, travailler et revenir encore plus fort pour passer ce cap”, précise Jeremy Chojnowski.

Les filles et les garçons de la Newteam proches de franchir un cap. ©Newteam

Un nouvel élan pour les filles de la Newteam

Les filles de la Newteam partaient dans l’inconnue et pourtant, elles sont passées à un cheveu d’atteindre les quarts de finale de l’Euro Winners Cup. Au final, elles ont été battues sur le score arsenal de 1-0 par Pozoalbaense. “Le coach Wilson a réalisé un travail extraordinaire pour mobiliser les troupes. Les filles se sont données corps et âme mais une erreur d’arbitrage et un manque de réussite devant le but adverse les font chuter en 1/8e. Mais notre mission est réussie puisque cette compétition a donné envie à plusieurs joueuses de s’impliquer et de convaincre d’autres filles de les rejoindre”, se réjouit Jeremy Chojnowski.

L’ES Brainoise poursuit sa progression

Après avoir disputé l’Euro Winners Challenge l’an passé, la bande d’amis de l’ES Brainoise est revenue participer à l’Euro Winners Cup. “Leur esprit d’équipe et leur envie d’y croire ont permis à cette d’équipe de gagner contre l’équipe de Riga en réalisant une très grande prestation. Malheureusement le niveau tellement élevé de leurs adversaires n’a pas laissé l’opportunité à l’ES Brainoise de passer en 1/8e. Mais nous savons que cette équipe va continuer de grandir.”

L'ES Braine, une bande de potes avant tout. ©ES Braine

Perwez en apprentissage

Pour sa première participation, le nouveau club de Perwez s’est bien défendu et a fait ce qu’il pouvait en jouant contre de belles équipes. “Les joueurs ont énormément appris et ils ont engrangé beaucoup d’expérience qu’ils utiliseront pour revenir plus forts.”