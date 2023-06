Quentin Mahauden, ambitieux avant les Jeux européens : “Je vise l’or, mais je savourerai tout autre métal !”

Le 22 mars, à Guadalajara (Espagne), Quentin s’est offert le bronze à l’Euro, une première pour lui qui accumulait les cinquièmes places et la frustration les accompagnant, avant d’enchaîner avec l’or et le bronze en Premier League, à Rabat et à Fukuoka. Autant d’excellents résultats qui l’ont propulsé au deuxième rang mondial, juste derrière l’Égyptien Abdalla Abdelaziz, vice-champion du monde et triple champion d’Afrique, qu’il espère déloger à la rentrée en septembre.

Quentin, comment se présentent ces Jeux européens ?

”Bien ! Pour l’instant, je suis sur une bonne lancée et je vais essayer de terminer la saison en beauté…”

2023 se termine déjà pour vous ?

”Euh… Non, en karaté, la saison va de septembre à juin, un peu comme une année scolaire. En juillet, il y a un break. Puis, on reprend la préparation pour les échéances suivantes.”

Vous avez attendu longtemps avant de monter sur un podium et, là, vous venez d’enchaîner trois médailles. Que s’est-il passé ?

”Je suis enfin parvenu à concrétiser, même si j’aurais pu réussir mieux encore car les demi-finales que j’ai disputées, je les ai perdues sur des détails alors que je menais au score. Ce qui me réconforte parce que je sais que je peux viser plus haut. Auparavant, il est vrai que j’ai accumulé les cinquièmes places, mais j’étais toujours là. Et cette régularité a fini par payer. À force de progresser, je suis toujours là, mais plus haut ! Je pense que c’est une suite logique.”

Que représentent les Jeux européens pour un karatéka ?

”C’est une compétition très importante. Certes, elle ne rentre pas en ligne de compte pour le ranking mondial. Mais les meilleurs Européens sont là !”

Avez-vous déjà rencontré le n°1 mondial, l’Égyptien Abdelaziz ?

”C’est lui qui m’a battu en demi-finales du Mondial il y a deux ans, à Dubaï et aux Jeux mondiaux l’année dernière, à Birmingham.”

Quentin Mahauden n'a pas ménagé William Diantete à l'entraînement.

Comment vivez-vous le fait de vous retrouver dans une ambiance olympique sans pratiquer un sport olympique ?

”Écoutez, moi, je profite du moment. Là, je vis à fond mon expérience des Jeux européens sans penser au fait que le karaté n’est pas olympique. En tout cas, à Paris. Pour Los Angeles, la décision devrait tomber cette année. Je ne sais pas si elle sera définitive, mais on en saura sans doute un peu plus sur les intentions des instances. Vous savez, pour les sports additionnels, j’ai l’impression que c’est politique. Ils ont retiré le karaté des Jeux de Paris avant de voir ce que les compétitions donneraient à Tokyo…”

Est-ce une vraie frustration pour vous qui avez été champion olympique de la Jeunesse en 2018, à Buenos Aires ?

”À vrai dire, j’ai été plus frustré d’avoir manqué ma qualification pour les Jeux de Tokyo. Il y a d’autres objectifs comme le Mondial ou les Jeux mondiaux. Mais si le karaté revient au programme olympique, il va de soi que ce sera pour moi un énorme objectif !”

Avez-vous une idée de vos adversaires en Pologne ?

”Il y a tout le podium européen, avec l’Ukrainien, le Turc, l’Azéri et moi-même, auquel il faut ajouter le Portugais, l’Anglais, l’Italien et le Polonais, représentant le pays organisateur. Au total, on est huit. On est divisé en deux poules de quatre. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les demi-finales. Là, les gagnants disputent la finale, les perdants sont médaillés de bronze. Le tout lors de la même journée, ce qui n’est pas pareil qu’en Premier League, où je dispute les éliminatoires le vendredi et la médaille le dimanche.”

Comment maintenir sa concentration pour les deux jours ?

”L’avantage est qu’on a le temps de bien préparer son combat, d’analyser son adversaire. L’inconvénient est que, parfois, on se dit imprenable pendant une journée et qu’on l’est moins deux jours plus tard… Pour le moment, ça se passe plutôt bien pour moi. Entre éliminatoires et finales, je me rends à la salle de compétition pour encourager les autres Belges. Surtout, je ne me cloître pas dans ma chambre parce que j’ai l’impression que ça me fatigue. Mais, en Pologne, je n’aurai pas ce souci car tout a lieu le même jour !”

Quentin Mahauden est le seul karatéka belge engagé aux Jeux européens.

Votre objectif sur ces Jeux européens ?

”La médaille d’or ! C’était déjà mon objectif à l’Euro. Et je l’ai manqué de peu. Alors, oui, l’or. Mais si je décroche une autre médaille, je la savourerai aussi, hein !”