Un sacre mondial WAKO pour Hélène Connart : “Je compte bien apprécier et savourer ma victoire”

Ce championnat du monde signifiait également son grand retour à la compétition après une période plus délicate. “C’était un véritable challenge pour moi de revenir à la compétition après une période assez calme en termes de combats puisque je n’ai pas eu grand-chose en 2023. Je restais également sur quelques déceptions avec peu de réussite lors de mes derniers combats. Je n’abordais donc pas ce championnat du monde en pleine confiance, d’autant que je combattais dans une nouvelle catégorie, passant des moins de 60 kg aux moins de 65 kg. C’était un gros challenge.”

Un énorme défi pour lequel elle s’était minutieusement préparée. “Je me suis entraînée durement à la salle du NaitoGym, j’ai préparé mes combats dans les moindres détails alors que sur place, le coach national a réalisé un gros travail d’analyse de mes adversaires. J’avais tous les atouts en mains pour les battre.”

Ce qu’elle a fait à merveille, montant en puissance tout au long de la compétition. Même si le plus difficile ne fut pas la finale. “Le premier combat était le plus dur et ce, pour de nombreuses raisons. Je n’étais plus remontée dans un ring WAKO depuis près d’un an, j’appréhendais donc fortement ce combat et la façon dont j’allais le gérer. Il y avait aussi le changement de catégorie de poids à prendre en compte et surtout, j’avais perdu confiance en ma boxe. Je sors d’une période compliquée et ça s’est senti au début de mon combat. Durant les quinze premières secondes, j’étais dans le flou et puis j’ai eu ce déclic et la machine s’est remise en place.”

La finale fut également très serrée mais Hélène Connart est parvenue à gérer à la perfection ses émotions et sa boxe. “La finale a été très disputée. Mon adversaire a pris le premier round, j’ai gagné le second et l’une comme l’autre, nous avons tout donné dans le troisième round. Le combat a été disputé, engagé, ça ne s’est pas joué à grand-chose. Ma victoire a été un véritable soulagement, j’étais totalement vidée. Je me suis écroulée sur le ring, je n’arrivais plus à me relever tant l’émotion était forte. Ça a été grandiose.”

Le podium. ©D. R.

Il faut dire que la performance est de choix. Un sacre mondial WAKO, le premier pour la Brabançonne. Une sacrée revanche personnelle aussi. “C’est mon tout premier titre mondial WAKO. Après avoir obtenu l’argent à plusieurs reprises, je ramène enfin à la maison l’or que je convoitais tant.”

Ce sacre lui permet également de marquer de gros points au ranking mondial, tout en lui apportant une énorme dose de confiance pour la suite. “Ce sacre me met en bonne position au niveau mondial, c’est très important pour moi qui vise les World Games auxquels je participerai. Les remporter reste mon objectif ultime.”

En attendant, la suite de son programme s’annonce plus calme. Ce qui est aussi une volonté de sa part. “Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs que par le passé où j’avais enchaîné trop vite. Je viens de réaliser une grosse performance et je compte bien apprécier et savourer ma victoire. Je dois laisser mon corps respirer. C’est quelque chose que j’ai un peu négligé par le passé et je me rends compte qu’il est important de bien savourer une telle victoire. Bien sûr, je vais continuer à m’entraîner car je suis une sportive de haut niveau, mais de façon plus calme, avec moins de stress, ce qui me permettra de revenir encore plus forte après.”

Avec tout de même quelques échéances pour l’automne. “Il y aura peut-être un championnat WAKO en septembre mais il n’y a rien de sûr. Et puis un rendez-vous très important le 18 novembre à la Nuit des champions à Marseille. Mais je le répète, avant tout ça, je m’accorde un peu de temps pour savourer.”