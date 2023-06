La corrida d’été à Limelette avant la pause

Ce samedi 1er juillet se déroulera déjà la cinquième édition de la Corrida d’été, une épreuve organisée à Limelette et qui se voudra festive avec de nombreuses animations sur tout le parcours, mais aussi un ravitaillement à la bière spéciale et d’autres surprises. L’heure de départ est inhabituelle puisque la course s’élancera à 17 heures. La course fera partie pour la première fois du challenge du Brabant Wallon et, comme à son habitude, il y aura une multitude d’animations, un village enfant, plus de 100 lots de tombola, des goodies, un photobox, des mini-concerts et bien d’autres choses encore.