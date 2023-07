Les Dermiens, puissance 4 au Challenge BW à Limelette

S’il s’agit bien d’une compétition, il n’en reste pas moins que l’activité est conviviale, bon enfant et que la majorité des participants est là plus pour s’amuser que pour la performance sportive. Au sein du peloton, on retrouvait des habitués du Challenge du Brabant wallon, Angélique et Olivier Dermiens. Mais cette fois, ils n’étaient pas seuls. Mathilde, 25 ans et Guillaume, 23 ans, leurs enfants, étaient de la partie, pour la plus grande fierté des parents. "Mathilde a commencé à courir il y a quelques semaines avec ses copines. Comme il n’y avait rien du côté de Bruxelles, elle a décidé de venir ici avec nous", se réjouit Olivier.

Quant à Guillaume, que l’on retrouve généralement sur les courts de tennis, blessé au pouce, il a troqué sa raquette pour ses baskets. "Angélique et moi avons opté pour les 10,5 bornes tandis que les enfants ont choisi les 7,5 kilomètres. Mais on a quand même couru un peu ensemble. Moi, je me suis tiré la bourre avec Guillaume qui au final prend une excellente cinquième place. Et Angélique a fait la première moitié de sa course avec Mathilde. C’était en tout cas un très agréable moment en famille que d’être ensemble pour un événement sportif. Cela ne nous était encore jamais arrivé et visiblement, les avis sont unanimes, on va remettre cela prochainement. Qui plus est, ce dimanche, c’était l’anniversaire d’Angélique, c’était en quelque sorte un cadeau avant l’heure… En plus, ici avec la corrida, le contexte de la course s’accordait vraiment bien à ce partage familial. On devrait donc remettre cela avant la fin de l’année sur une autre course du challenge du Brabant wallon."

De quoi prolonger l’après-course au bar de l’organisation, car c’était surtout une belle fête, cette corrida d’été à Limelette.

Romain Paul empoche la manche

Trois distances étaient donc proposées pour la corrida de Limelette. Concernant la grande distance, soit les 10,5 kilomètres, Romain Paul s’impose devant Dorian Moureau et Kevin Moureau alors que chez les dames, Dorothée Cupers est la plus rapide devant Gaëlle Gillot et Sabine Vanderzwalmen.

Sur les deux boucles, Adrien Montoisy devance Guilaume Montoisy et Pierre Hempte en messieurs, tandis que Marie Cavitte était la plus rapide devant Maëlle Lambert et Louise Montoisy en dames.

Enfin, sur la plus petite distance, Simon Vanhamme a devancé Mathieu Vanhamme et Mathis Champion. Les dames ont vu Isabelle Godefridi s’imposer devant Emma Dupont et Eve Carly. Tous ont été particulièrement gâtés sur le podium.