Le RCS Brainois a présenté ses équipes pour 2023-2024 : il veut retrouver le plaisir

Recréer une identité brainoise

On l’a bien compris, le club mise plus que jamais sur son vivier. “On veut aussi recréer une identité brainoise. Si on a un grand centre de formation, labélisé trois étoiles, c’est pour utiliser ces jeunes à un moment, sinon ça ne sert à rien de produire autant de bons petits joueurs. Mais, il faut bien les encadrer car il y a un monde de différence entre les U19, la deuxième provinciale et la Division 3. C’est pourquoi, on a mis un staff qui a la connaissance de ces jeunes via Axel Smeets, quelqu’un qui connaît bien la série, via Térence Jaumain, T2, ex-Symphorinois, et un préparateur physique pour poursuivre la formation de ces jeunes en basculant sur trois entraînements par semaine. On a donc mis tous les ingrédients avec un processus de croissance à l’horizon. Cela passe par différentes étapes : reprendre le plaisir, ce qui est le leitmotiv, viser quelque chose puis essayer de monter à l’échelon supérieur dans les années à venir”, conclut le président brainois, Claudio Mariella.