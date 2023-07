La Brainoise Marine Panagiotidis qualifiée pour l’Ironman d’Hawaï

Elle a nettement dominé sa catégorie d’âge. “Il n’est pas facile de savoir où on en est dans la course. Les départs se font toutes les cinq secondes. Mes parents étaient présents. Via une application, ils ont pu constamment m’informer de ma position. J’ai démarré en tête et je le suis restée”, souligne la jeune fille.

Elle a terminé l’épreuve en 11h16'00 avec plus de 42 minutes d’avance sur sa plus proche poursuivante, la Britannique Cloé Gibson (11h58'51) et près d’une heure trente d’avance sur la troisième. “Nous étions cinq de ma catégorie à terminer.”

Terminer ce genre d’épreuve, c’est déjà un exploit en soi. “C’était surtout compliqué à vélo en raison du vent et aussi du comportement de certaines personnes. Par rapport à l’année dernière, il faisait moins chaud.”

Focus sur Hawaï

Marine Panagiotidis ne regrette pas son déplacement à Francfort. “Ma première place m’offre une qualification pour les championnats du monde à Hawaï qui se dérouleront le 14 octobre prochain.”

Le focus sera désormais placé sur cette compétition. “Ce sera mon prochain objectif. J’irai aussi aux championnats d’Europe de triathlon mi-distance fin août à Menin. Avec l’espoir de m’imposer.”

Elle récolte le fruit de son travail à l’entraînement. “Comme j’ai un bon niveau en natation, discipline, que j’ai pratiquée au Waterloo natation, j’ai surtout travaillé le vélo et la course à pied.”

Avant Francfort, la jeune brainoise avait participé à de plus petites épreuves. “J’avais gagné les championnats francophones d’aquathlon. Par contre, au championnat de Belgique sur distance olympique à Libramont, cela ne s’était pas très bien passé.”