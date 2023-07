Phivos Livaditis quitte Nivelles et rejoint Thibaut Petit en Suisse: "C’est un rêve de pouvoir vivre de sa passion sportive”

Après un premier contact il y a deux mois avec la Suisse via Jan Callewaert, tout s’est accéléré il y a quatre à cinq jours. “En tant qu’indépendant, j’ai toujours eu beaucoup de flexibilité, mais le but était d’arrêter les combinaisons. Je fais toujours 500 000 trucs à la fois. C’est un secret de Polichinelle que j’ai envie de vivre du basket. Ma société sera gérée par mes collaborateurs ici en Belgique et continuera à fonctionner. C’est un rêve de pouvoir vivre de sa passion sportive.”

Le sympathique Hellène est conscient de quitter Nivelles à un mauvais moment : “Je quitte Nivelles le cœur gros. On a vécu des moments forts, explique celui qui avait rejoint la Dodaine en décembre 2021. Que ce soit le maintien il y a deux ans ou cette super saison qui vient de se terminer, il y a eu beaucoup de bons moments. Je souhaite remercier le comité et les joueurs. Je suis conscient que l’instant est compliqué. On avait déjà préparé l’avant-saison. Je vais voir dans mes contacts pour aider le club.”

guillement "Il y a un vrai challenge sportif aux côtés d’un coach belge qui est le meilleur en termes de palmarès."

Sur le plan privé et même avec une épouse basketteuse, la décision n’a pas été facile à prendre. “Ce ne fut pas simple mais c’est un sujet qu’on a déjà eu car j’ai eu en 2022-2023 une proposition pour la France, cette saison j’ai eu une demande du Royaume-Uni et – ironie de l’histoire – en même temps que les propositions suisses, j’ai reçu une proposition pour coacher une équipe pro en Norvège. J’avais tout décliné jusqu’ici. Fribourg joue la Champions League et a un gros palmarès. Il y a un vrai challenge sportif aux côtés d’un coach belge qui est le meilleur en termes de palmarès. Le pays est agréable, il y a une qualité de vie et de beaux coins. Ce n’est pas loin de la Belgique. Bref, après moult réflexion et des nuits blanches, j’ai accepté”, conclut Phivos Livaditis.