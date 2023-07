Débuts tonitruants en GT4 pour le Nivellois Quentin Denis : “Je suis comblé”

Mais comment le vice-champion 2022 des compétitions de bête à bon Dieu s’est-il retrouvé au volant d’une telle machine ? “Passer dans une catégorie supérieure me titillait depuis un moment”, explique Quentin, âgé de 24 ans. “Il se trouve qu’un de mes équipiers en Fun Cup n’est autre que Stéphane Lémeret, bien introduit au sein de l’écurie française CMR active dans les compétitions GT4 depuis de nombreuses années. Stéphane m’a mis en contact avec la famille Bourachot et nous nous sommes mis d’accord pour que je roule au Val-de-Vienne sur une Alpine A110 GT4 Evo. Mon équipier allait être Gwenaël Delomier, un habitué de la catégorie et pilote-instructeur à ses heures”.

Un premier test au Pôle Mécanique d’Alès allait permettre au Nivellois d’assimiler d’emblée le mode d’emploi de la berlinette de Dieppe. “Avec son châssis agile et son moteur en position centrale arrière, l’Alpine est en réalité une grosse Fun Cup de 360 cv ! ”, plaisante-t-il. “Plus sérieusement, je me suis très rapidement senti à l’aise à son volant. Elle est drôlement facile à prendre en mains et cela m’a mis en confiance pour le grand rendez-vous du Val-de-Vienne.”

Quentin Denis au volant d'une Alpine A110 GT4 Evo. ©Nico Deumille

Dès les premiers essais, Quentin et son équipier Gwenael, engagés dans la catégorie Am où on retrouve également un certain Alain Ferté ayant jadis été jusqu’aux portes de la Formule 1, montraient qu’il allait falloir compter sur eux malgré des problèmes de température en raison de la canicule présente au Vigeant et une mauvaise pression de pneus en qualifications. En lutte pour le podium en course 1, le duo allait devoir renoncer à mi-parcours, leur belle Alpine noire flanquée du numéro 2 s’étant transformée en véritable théière. Petite consolation, Quentin se faisait remarquer en réalisant le meilleur chrono de sa catégorie.

Quentin s'est fait remarquer en réalisant le meilleur chrono de sa catégorie. ©Nico Deumille

Revanche est prise lors de la course 2 disputée dimanche après-midi, toujours sous un soleil de plomb. Après un premier relais rondement mené par Gwenaël, Quentin allait se battre pour la troisième place de catégorie, harcelant une Porsche 718 Cayman GT4 pour décrocher le précieux sésame. Le bouchon allemand n’allait jamais sauter mais l’équipage de l’Alpine n°2 récupérait finalement la plus petite marche du podium sur tapis vert suite à une pénalité infligée à un autre concurrent devant eux.

Pour sa première course en GT4, Quentin Denis goûte ainsi déjà aux joies du podium ! “Je suis évidemment comblé. J’aurais pu finir deuxième en Am Cup car j’étais plus rapide que la Porsche mais elle allait plus vite en ligne droite grâce à sa puissance et fermait toutes les portes. De plus, je ne pouvais pas prendre l’aspiration pour éviter que les températures du moteur aillent dans le rouge. Mais je suis heureux. En arrivant au Val-de-Vienne, je savais que le podium en Am Cup était à portée de tir. Encore fallait-il mettre tout bout à bout et ne pas commettre d’erreurs car on savait que la concurrence était très rude. De plus, nous finissons 12e toutes catégories confondues sur 27 GT4 classées en course 2, et j’étais parmi les plus rapides en piste lors de mon relais. C’est vraiment fantastique”.

Et comme l’appétit vient en mangeant, Quentin souhaite naturellement que cette belle aventure française ait une suite. “Je veux faire une saison complète en 2024. Pour cela, il faut débourser un budget nettement plus élevé qu’en Fun Cup. J’espère réellement que mon podium pour ma toute première course en GT4 FFSA m’aidera à trouver les financements nécessaires pour verrouiller un volant. En attendant, je remercie chaudement Stéphane Lémeret qui a été une vraie nounou pour moi, toute l’équipe CMR pour son accueil et sa bienveillance ainsi que ma famille qui a fait le déplacement pour me soutenir en France”.

À peine rentré chez lui que Quentin devait déjà laver et préparer son équipement pour un autre rendez-vous d’envergure : les Hankook 25 Hours Fun Cup à Spa-Francorchamps où il prendra le volant de la Biplace N°365 aux couleurs de Car-Pass – Credeco by Comtoyou avec Stéphane Lémeret, Philippe Reynens, Gautier Engisch, Miguel Coppieters, Edouard De Braekeleer mais aussi son père Philippe comme équipiers. En l’espace de sept jours, décrochera-t-il un autre podium de catégorie ?