Iséa Imberechts sur les traces de son idole… Justine Henin

Iséa n’a par contre pas suivi la voie du cyclisme. Elle, son sport préféré, c’est le tennis. À ce stade, elle ne se prend pas la tête et le pratique dans ce qu’elle appelle le mode loisir. Un loisir qui lui ramène néanmoins de nombreuses victoires puisqu’elle vient de remporter 17 matchs d’affilée, avant de s’incliner en finale en JF-15 grade 1 au tournoi du Justine Henin à Limelette. “J’ai joué contre une B4 et je crois tout simplement que je n’y ai pas cru assez, confie la jeune joueuse. C’est sans doute un petit complexe d’infériorité par rapport à son classement alors qu’au final, ce n’était pas le plus important puisque chaque match doit se jouer et n’est jamais perdu d’avance.”

Voilà six années que Iséa joue au tennis. “J’ai débuté dans un petit club près de chez moi. J’ai rapidement trouvé cela sympa et comme j’avais quelques qualités, du coup, j’ai été orientée vers le club Justine Henin avec pour but d’évoluer et bien sûr de progresser en m’amusant. Au début, j’y allais une heure par semaine, en mode loisir. Mais depuis deux ou trois ans, je suis passée à quatre heures par semaine. Je reste toujours en mode loisir et pas encore en compétition. J’aimerais évoluer d’un échelon mais actuellement, c’est compliqué avec les horaires. Mes parents se coupent en quatre entre mon frère et moi et hélas, certaines plages horaires ne sont pas compatibles. Mais l’an prochain, une solution se dessine et je vais pouvoir ajouter le volet physique à mes séances, ce qui me manque actuellement pour m’améliorer.”

Si Iséa n’aime pas se mettre en avant, elle reconnaît que son mental peut être une force mais aussi un souci car elle est exigeante avec elle-même. Physiquement, elle a de bonnes bases qui ne demandent qu’à évoluer davantage…

Actuellement C15.2, Iséa a énormément progressé en grimpant de plusieurs niveaux grâce à de nombreux tournois. “Je rencontre des filles qui ont un fameux niveau, ce qui a pour effet d’améliorer mon niveau. Cela commence à frapper vraiment fort. Et il faut tenir le coup car un match dure généralement une heure trente voire parfois trois heures !”