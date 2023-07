D2 ACFF : Rentrée des classes dans la bonne humeur et avec les tests physiques à Rebecq

C’est avec un groupe de 22 joueurs que Dimitri Leurquin aura dirigé sa première séance de l’année. Un plaisir et des sensations qui avaient manqué au tacticien Rouge et Blanc. “Si l’entre-saison peut paraître longue et courte à la fois, on a tous bien profité de quelques semaines de repos pour passer du temps avec nos familles. Les batteries sont rechargées à bloc, et tout le monde a faim de foot. La reprise et le premier entraînement d’une saison ont toujours une saveur particulière. On doit pleinement profiter de cet enthousiasme pour bien travailler physiquement et nous mettre dans les meilleures conditions pour aborder la saison sereinement.”

Mardi prochain, le 25 juillet, Rebecq accueillera lors d’une rencontre de gala face aux espoirs d’Anderlecht, le RSCA Futures. Coup d’envoi à 19h30.