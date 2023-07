D3A ACFF : Du ballon et du physique, la vraie préparation a débuté pour les Brainois

Une dizaine de jeunes éléments ont pour l’instant été intégrés à l’effectif alors que quelques cadres comme Laurent, Bellia, Latorre ou encore Buscema manquaient à l’appel pour cette reprise “mais on a déjà un bon groupe pour commencer, en sachant que les places se gagnent déjà en début de saison, et on devrait être vraiment au complet d’ici la fin de la semaine.”

Le groupe s’entraîne encore ce mardi puis se retrouvera encore jeudi et samedi matin pour boucler cette première semaine finalement assez soutenue. “On va voir comment les organismes vont supporter cette semaine de quatre jours au cours de laquelle on va augmenter progressivement la charge de travail. Mais si chacun a suivi son programme individuel, ça devrait bien se passer. Certains seront mieux au début, d’autres un peu plus tard mais chaque joueur connaît son corps et réagit en conséquence. Il y aura de nouveau quatre séances la semaine prochaine, tout le monde va donc bien transpirer, et le but est d’être prêt pour entamer la Coupe et le championnat.”

Un premier match amical est programmé mardi prochain (19h30) au stade Gaston Reiff face au Sporting Bruxelles (P1). Il y aura ensuite la réception de Tubize-Braine (mercredi 1er août) suivie d’un déplacement à Bierbeek (P1 flamande) avant l’entrée en lice en Coupe de Belgique, à Braine, le dimanche 6 août.