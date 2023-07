guillement "La saison s’est terminée avec un goût de trop peu."

"Je voulais d’abord remercier tout le monde car on a été présent toute la saison, même si elle s’est clôturée avec un goût de trop et cette défaite au tour final contre Genappe. L’objectif sera de faire mieux que notre quatrième place et puisqu’on a raté la montée, on espère l’accrocher cette fois-ci. C’est pourquoi, certains joueurs cadres, des jeunes que l’on citait il y a 4-5 ans, vont devoir passer un cap. On le sait, il n’est jamais facile de sortir de cette P1 car il y a des paramètres (blessures, suspensions, etc.) qu’on ne maîtrise pas, mais je pense qu’on a vraiment les armes pour y arriver et on n’aura donc plus d’excuse."

Lasne Ohain armé pour rejoindre l'échelon national

Comme à son habitude, le club a misé sur la continuité puisqu’il n’y a que deux départs et un arrêt pour deux arrivées (Pilotte de La Hulpe et Engelbeen de Deux Acres, NDLR) et la montée de quelques éléments (Zimmerman, Tautrimas, Ratajczak et Hootelé) dans le noyau A. "On a ciblé ce dont on avait besoin, poursuit le T1. Il y a peu de transferts mais cette stabilité doit être notre force puisque nous aurons une longueur d’avance sur beaucoup d’équipes. Il faudra absolument prendre un bon départ car la régularité est la qualité première pour performer en P1. Et en ce qui concerne la Coupe du Brabant, je n’accepterai pas un deuxième faux bond et sans manquer de respect à nos futurs adversaires (à commencer par Mont-St-Guibert), on devra toujours être présent en septembre."

La reprise des entraînements a lieu ce lundi 24 juillet alors que des plusieurs matchs amicaux contre Ganshoren (30 juillet), Walhain (6 août), les espoirs de l’Olympic (9 août), les U23 de l’Union SG (7 septembre) et un stage à Blégny du 24 au 27 août sont au programme de la préparation.

Courtisé, Hugo Pilotte franchit le pas

Après deux saisons à La Hulpe, d’abord en P3 puis en P2, Hugo Pilotte va découvrir la P1 à Lasne Ohain. "J’avais déjà été contacté l’année dernière mais j’avais refusé car j’estimais que ce n’était pas encore le bon moment, explique le jeune homme de 21 ans. Le club est revenu vers moi cette année avec une proposition d’évoluer un niveau au-dessus qui ne peut pas se refuser. J’avais joué contre leur P2 l’année passée et je connais donc des jeunes du club."

Auteur de 13 goals en 2022-2023, l’attaquant, qui est aussi étudiant en électricité, entend poursuivre son évolution. "Malgré un début de campagne compliqué, les coaches de La Hulpe ont continué à me faire confiance et cela a fini par payer. Même si je dois encore améliorer ma lucidité de manière générale, utiliser mes forces à bon escient et ne pas courir comme une poule sans tête (rires). Pour cette nouvelle saison, j’espère marquer, c’est normal, et apporter quelque chose à l’équipe", souligne l’ancien joueur de Wavre-Limal et de Rixensart qui a retrouvé le goût du foot à La Hulpe.

Sur le plan collectif, "le club a placé la barre assez haute mais c’est bien, c’est quelque chose d’assez motivant et on ne va donc pas s’ennuyer !"