D2 ACFF: Avec Luca Polizzi, Rebecq s'octroie les services d'un nouvel élément offensif

Formé à Genk et au MVV Maastricht, c'est sous les couleurs de KRC Genk que Luca Polizzi aura vécu sa première saison professionnelle. S'en suivront des passages du côté de la Croatie, à l'Inter Zapresic et de Chypre, où il portera le maillot de l'Apollon Limassol et de l'Olympiakos Nicosia, avant de revenir en Belgique, au moment du Covid, à Ruppel Boom où il évoluera pendant deux saisons.

C'est lors de l'été dernier que ce natif de Halle rejoindra Ninove en D1 Amateurs, avant de débarquer à Rebecq. Une arrivée pleine d'enthousiasme dans le chef de Luca Polizzi, qui voit en Rebecq la parfaite opportunité que pour se relancer : "J'ai directement eu un très bon feeling avec le club. Que ce soit avec le président ou avec le coach, le courant est très vite passé. Ce sont des personnes franches, qui ont des valeurs et qui savent où elles vont. Cela m'a directement convaincu. J'ai également assisté à la rencontre de vendredi dernier, et le style de jeu m'a plu. J'ai toujours évolué en Flandre ou à l'étranger, et j'avais à cœur de tenter une aventure du côté wallon. Vu la nouvelle réforme qui attend la série, j'ai envie de pouvoir apporter mes qualités au club et l'aider à aller le plus haut possible. Enfin, d'un point de vue plus personnel, j'ai envie de retrouver du plaisir sur le terrain. Je sors d'une année compliquée, et je veux m'amuser. Je sais que dans le contexte du club de Rebecq, qui offre un cadre serein, sain et familial, tout est réuni pour que je puisse m'épanouir, et qui sait peut-être pouvoir rebondir par la suite à un échelon plus haut."

Déjà présent à l'entraînement dimanche matin, Luca Polizzi connaîtra ses premières minutes sous la vareuse rebecquoise face au Sporting d'Anderlecht Futures, ce mardi soir (coup d'envoi à 19h30).