Le bodybuilding, une rigueur au quotidien pour Vanessa Dubois

Vanessa ne cache pas “mettre mon corps à rude épreuve et mettre ma vie sociale entre parenthèses pour faire face aux sacrifices que cela demande.”

Elle est accompagnée par Manon Dutilly “qui est athlète professionnelle, un très bon coach”, et soutenue par son mari Jeremy Vanderelst, “qui supporte mon quotidien.”

En ajoutant un suivi médical aussi strict que performant et des heures de sommeil à respecter, “un minimum de 8h par nuit pour récupérer et avoir assez d’énergie”, cela lui donne un rythme de vie et une manière de vivre bien à elle. “Cela me convient et j’avoue que je ne me verrais plus vivre autrement. Même quand la saison est en off, tout reste pesé et calibré. Je m’offre juste un bon repas pour le plaisir.”

Elle s’est lancée à l’âge de 37 ans

Si Vanessa (43 ans) confirme avoir vécu dans le milieu depuis toujours, ce n’est qu’à 37 ans qu’elle s’est lancée dans une première compétition, elle qui est diplômée comme coach et nutritionniste sportif. “Je vis à l’image de mon job”, et elle passe la plupart de son temps dans sa salle Odyssée Fitness à Hannut dont elle est propriétaire depuis 2018 et où elle aime distiller ses conseils.

guillement "C’est un monde qui demande discipline et rigueur au quotidien."

En ce qui concerne ses résultats, elle a commencé les compétitions dans la catégorie Bikini, “la plus accessible, destinée à tous les publics. C’est physique mais sans muscles apparents. Ici, il y a plus d’harmonie entre le haut et le bas du corps avec un fessier et des quadriceps plus développés.”

Une rigueur quotidienne pour Vanessa Dubois. ©sportsevents

Place ensuite aux catégories Wellness, Figures, Women’s Physique et Bodybuilding ou la musculature est de plus en plus développée. “Actuellement, je suis dans la catégorie des Figures où c’est déjà très musculaire et très sec. Il faut savoir que tout évolue plus ou moins vite en fonction de sa génétique et ses entraînements. Quand on aime s’entraîner dur, la musculature suit le mouvement.”

Championne d’Europe en titre

Si le bodybuilding était avant tout un plaisir et de l’entretien avant sa première compétition en 2017 en catégorie Bikini où elle s’est classée deuxième au championnat de Belgique, elle a ensuite enchaîné plusieurs compétitions régionales, univers et pro-qualifier avec comme dernier titre celui de championne d’Europe obtenu à Rome, qui lui a permis d’obtenir une carte pro. “Je prépare maintenant le championnat du monde en master qui sera ma première compétition en catégorie pro. Elle se déroulera à Pittsburgh, aux USA, le 3 septembre.”

Des résultats qui ne passent pas inaperçus puisqu’elle a été mise à l’honneur le vendredi 30 juin par sa commune d’Orp où elle a reçu le mérite sportif. De quoi la motiver à continuer à mettre en avant une discipline encore trop méconnue du grand public. “Les gens ne voient que la partie visible de l’iceberg mais c’est un autre monde qui demande discipline et rigueur au quotidien.”