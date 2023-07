Le nouveau défi de Gary Ambroise (ex-Tubize et White Star) : “Le coaching a toujours fait partie de moi”

Une nouvelle page qu’il va écrire à l’US Vimy, le club avec lequel il vient de boucler sa dernière saison en tant que joueur. “Le milieu du football a toujours été ma passion, j’ai baigné dedans depuis tout petit. Aujourd’hui, j’ai envie de partager mon expérience avec les plus jeunes, faire profiter un maximum de personnes de ma passion. Je me suis dit que me lancer dans le monde du coaching serait la meilleure chose à faire pour rester dans le monde du foot et partager mon vécu”, nous confie-t-il.

Lorsque son club de l’US Vimy lui a proposé un poste d’entraîneur adjoint pour la saison à venir, il n’a pas laissé filer cette opportunité de débuter sa reconversion. “C’est un club de Nationale 3 au sein duquel j’évolue depuis quatre ans. Cela s’est toujours très bien passé avec le club. J’avais l’occasion de continuer à jouer encore une saison ou d’intégrer le staff puisque je venais de valider mon diplôme UEFA A. Intégrer le staff dès cette saison était la meilleure opportunité et j’ai donc débuté ma nouvelle vie samedi dernier. Un nouveau rôle que je vais découvrir au sein d’un staff et avec des joueurs que je connais très bien.”

Passer de joueur à coach dans la même équipe, une transition toujours spéciale. “Heureusement j’avais déjà ce rôle de grand frère au sein du groupe, je donnais beaucoup de conseils, je partageais mon expérience et mon vécu. Il y a désormais un changement de statut mais je vois plutôt ça comme une continuité. Je continuerai à conseiller et aider les plus jeunes.”

Devenir coach, une transition pratiquement naturelle pour un joueur qui a toujours eu ce rôle de conseiller dans un vestiaire. “Ça a toujours fait partie de moi. Mais quand vous êtes joueur, vous n’avez pas vraiment l’occasion de prendre le temps de vous poser et de réfléchir à long terme. La période Covid m’a permis de me poser les bonnes questions, de réfléchir à mon avenir dans le monde du football. Et puis le club m’a proposé de m’inscrire aux cours d’entraîneur et de les financer. Indirectement, tout s’est emboîté, les planètes se sont alignées et tout a été assez vite. Le partage et les conseils me collent à la peau, partout où j’ai joué, j’ai toujours eu un peu de voix dans le vestiaire. Je n’ai jamais hésité à dire les choses.”

Aujourd’hui, il veut tracer sa propre voie. “Dans un premier temps, je vais apprendre dans ce rôle d’adjoint, aider mon club et le staff à atteindre ses objectifs. Pour la suite, on verra. L’appétit vient en mangeant.”

Une carrière de joueur réussie

Au moment de réorienter sa carrière, Gary Ambroise tire le bilan de sa carrière de joueur. “Je suis fier de ma carrière. J’ai pu jouer jusqu’à l’âge de 37 ans sans connaître de grosses blessures. Et surtout, j’ai vécu des moments inoubliables. J’ai réalisé tout ce que je voulais faire, j’ai eu la chance de vivre de ma passion, de voyager, de rencontrer des équipiers, des dirigeants, des supporters et des coachs qui m’ont beaucoup apporté. Sans oublier ma famille qui m’a toujours soutenu.”

Une carrière marquée par deux passages en Belgique. “La Belgique a été une belle page de ma carrière. Quatre ans à Tubize et deux saisons et demie au White Star. Des clubs qui m’ont marqué et ont forgé mon caractère. J’ai adoré l’accueil chaleureux en Belgique, surtout à Tubize qui a été ma première expérience à l’étranger. Des gars comme Neels, Diowo, Ladrière, Jonckheere, Camargo et tous les autres qui m’ont accueilli à bras ouverts. Des gens qui sont devenus des amis et m’ont fait grandir en tant qu’homme. Je n’oublie pas non plus les coachs que j’ai pu y croiser et notamment Philippe Saint-Jean qui m’a marqué par son approche du football.”

Gary Ambroise a joué quatre ans à l'AFC Tubize. ©Fred Moisse

Il y a aussi eu une page internationale dans sa carrière puisqu’il a défendu les couleurs d’Haïti. “Ça été quelque chose d’inoubliable. Grâce à la Belgique, j’ai pu intégrer mon équipe nationale, représenter le pays de mes parents, de mes origines. Ça m’a construit et donné envie de partager avec les jeunes. Je veux les aider à tirer le meilleur de leur potentiel, leur dire que tout le monde ne deviendra pas un joueur professionnel mais que s’il atteint son meilleur niveau, ce sera déjà une première réussite.”