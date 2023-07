Le SC Jodoigne s’offre Grez-Doiceau pour une première historique en Coupe de Belgique

Après nonante minutes et la victoire logique et sans discussion des Jodoignois, et même si la reprise du championnat n’est que dans un mois, le constat était même flagrant : Jodoigne jouera un rôle en vue cette saison en P3 alors que Grez va devoir s’accrocher s’il veut disputer une bonne saison en P1. Son entraîneur en est le bien conscient : “On savait que ce serait compliqué. Mon équipe est toute nouvelle, on a eu très dur à recruter des joueurs, il en manquait sept ce week-end, et cela ne fait qu’une semaine que l’on travaille ensemble, lance Pierpaolo Giunta. Ce sera très compliqué cette saison mais on ne doit pas avoir peur du travail qui nous attend.”

D’autant plus qu’il y a des qualités dans cette équipe de Grez qui n’a pas démérité à Jodoigne. “J’ai vu une première mi-temps positive et les buts que l’on prend résultent de phases arrêtées, ce que nous n’avons pas encore travaillé.”

Quand Kabongo ouvre la marque au quart d’heure, Jodoigne est bien lancé dans sa rencontre. On le croit même à l’abri quand ce même Kabongo double la mise mais Diaz fait directement 2-1 et maintient Grez dans le match. “Dommage le goal que l’on encaisse car pour le reste, les instructions ont été respectées à la lettre et on a disputé un match sérieux”, apprécie Martin Dehut.

Son équipe va finalement l’emporter 3-1 via Marchal, bien servi sur coup-franc par Fortemps, et en ajoutant ce face-à-face raté par Kabongo, la victoire des Jodoignois est méritée. Et elle lance bien la saison.

guillement "C’est un honneur de participer à la Coupe de Belgique"

”À part la Coupe du Brabant, on reste sur une dernière saison catastrophique. C’est un honneur de participer à la Coupe de Belgique, une première dans l’histoire du club. Il y a plus d’enjeu et de rythme que lors de matches amicaux, c’est agréable, et il faudra prester comme ça toute la saison.”

Pour Grez, il faut continuer à travailler. “Les joueurs viennent d’un peu partout et il est trop tôt pour juger Grez-Doiceau. Ici, nous avons joué avec beaucoup de joueurs de la P3 mais ce sont eux qui m’ont le plus étonné. Je reste très positif et je ne baisse pas les bras”, assure le coach.

SC Jodoigne (P3) 3-1 Grez-Doiceau (P1)

Arbitre : Nicolas Heylen.

Cartes jaunes : Dreze, Salenbien, Calloens, Colard, Dubois, Benouaziz, De Meersman.

Carte rouge : Hanquet (90’).

Buts : Kabongo (1-0 et 2-0, 16’et 26’), Diaz (2-1, 28’), Marchal (3-1, 62’).

SC JODOIGNE : Brandt, Dreze, Calloens, Puttemans, Salenbien (78’Henquet), Closse (72’Marko), Fortemps, Monnet, Marchal, Dumont (78’Mbiye), Kabongo.

GREZ-DOICEAU : Swalens, El Hayani, Dawant (46’Odimba), Colard, Diaz, Giurdanella (61’De Meersman), Dubois, Moussebois (78’Bazarouji), Boubnane, Del Piero (46’Benouaziz), Lecaille.