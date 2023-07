Walhain s’offre le scalp de Saint-Josse en Coupe de Belgique

Malgré la pression mise par les Bruxellois, les visiteurs font preuve de solidarité et tiennent le 0-1 jusqu'au bout. Walhain recevra Erpe-Mere au second tour. "Battre une P1 en Coupe de Belgique, c’est vraiment fabuleux et nous allons pouvoir continuer à rêver en offrant l’hospitalité à une D3 au prochain tour. Les gars ont fait preuve d’une solide mentalité et je les félicite", résumait le T1 walhinois.

Saint-Josse (P1) – Walhain (P2) 0-1

WALHAIN: Duchene C., Brumagne, Duchene M., Saadi (46' Soffie), Sibille, Meys, Lassarrade, Vandeplas, Gueuning (65' Noël), Duhem (46' Taharoui), Van Stalle

But: Lassarrade (0-1, 47')