Le RRC Waterloo misera sur la jeunesse en P1

Avec un Amaury Toussaint toujours à la manœuvre, le club waterlootois a décidé d’opérer un virage complet au niveau de son équipe fanion. Des gars comme Patureau, La Grange, Weynants, Gruslet, Tuzolana ou encore Pinto ont été remplacés par des profils nettement plus jeunes. “Le noyau a été rajeuni et c’était une volonté du club. Nous voulions miser sur la jeunesse et nous avons transféré des garçons qui ont faim et qui possèdent déjà une certaine expérience de la P1 ou de la P2. Il y a énormément de qualités dans le groupe et je pense qu’après le petit temps nécessaire d’adaptation au rythme de la P1, on pourra viser une place dans la colonne de gauche. La frontière entre la 5e et la 13e place est assez mince, les détails seront toujours aussi importants et j’espère qu’on pourra rester le plus longtemps possible dans cette zone”, déclare le mentor waterlootois.

Une première provinciale que connaît bien le T1 des Vert et Blanc. “Auderghem et le Sporting Bruxelles sont parmi mes favoris et je vois bien la RULO, Genappe, Kosova et Evere se battre pour le Top 5. Je pense que nous aurons notre mot à dire et que le groupe ne fera que progresser et aura le niveau pour vivre une saison sereine en P1.”

Bon à savoir

Les mouvements

Arrivées : Lucien Vekemans, Théo Capon et Luca Charlier (Tubize-Braine), Marco Iacona et Romain Mertens (Rebecq), Khalid Yusupov et Ibrahima Sow (Stockel), Anthony Sarango et Hossam Kihwelo (Strombeek), Benjamin Bogmis (Berchem), Gabin Rosart (Genappe), Akhenaten Poto Mees (Saint-Michel), Cheikh Thiam (BX Brussels), Diego Delph (CS Brainois), Nando Mazzù (PAC Buzet)

Départs : Laurent Gruslet, Sébastien Patureau, Damien Lagrange, Ledison Goshi, Edin Radoncic et Aurélien Tuzolana (arrêt), Cillian Erkens (Eppegem), Wanis Guelmani (Pâturages), Kévin Tondeur (P3), Logan Tondeur (Genappe), Stefano Magnoi (Stéphanois), Mano Pletinckx (Perwez), Dylan Bailly (Saintes), Sascha Boudersa (Rhodienne), Rubem Pinto et Maurice Weynants (Auderghem), Sven Mollo (?).

Le noyau

Gardiens : Jérôme Clercq, Lucien Vekemans

Défenseurs : Nicolas Rodriguez, Jakuk Szulc, Khalid Yusupov, Benjamin Bogmis, Ricardo Correa Dias, Marco Iacona, Théo Capon, Nicolas Bodart, Anthony Sarango, Luca Charlier

Milieux : Bangaly Soumah, Cheikh Thiam, Bryan Voets, Diego Delph, Andy Dassy, Nando Mazzù, Gabin Rosart, Ibrahima Sow, Romain Mertens, Hossam Kihwelo

Attaquants : Nathan Notez, Akhenaten Poto Mees, Sébastien Pirotte, Laurent Jamotte

Le staff

Amaury Toussaint (T1), Jonathan Vanonckelen (T2), Sven Wysgeer (Tk)