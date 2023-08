Anna Chakvetadze, ex n°5 mondiale, l’invitée surprise du tournoi 5 étoiles du TC 1310 de La Hulpe

"Le juge-arbitre Marc Hofmans a ouvert les inscriptions un lundi à 20 h. À 21 h 30, le tournoi était complet", se réjouit Philippe Parant, le directeur du tournoi.

1. L’affiche

Elle est somptueuse puisque le tableau des Messieurs 1, doté d’un prize money de 10 000 €, comptera la bagatelle de 100 joueurs, dont 21 séries A. "C’est un record, bien plus que les 17 séries A que nous avons déjà accueillies au club."

Et encore, il devait y en avoir 25 mais quatre joueurs se sont désistés, dont Clément Geens qui s’était imposé l’année dernière à La Hulpe. "Il vient de se blesser. Dommage car c’était le régional de l’étape et il aurait eu fort à faire car le tableau est d’un tel niveau, le plus beau que l’on n’ait jamais eu, que Clément aurait été septième tête de série. Pas mal de séries A vont d’ailleurs devoir passer par les qualifications."

Petite anecdote: ce sont quatre joueurs néerlandophones qui seront les quatre premières têtes de série du tableau. "On ne les connaît pas et c’est intéressant de les accueillir chez nous. Jusqu’à présent, le tournoi avait un accent très francophone. On touche maintenant tout le pays, ce qui était aussi un objectif. Cela augmente encore un peu plus le niveau. L’année dernière, on était un peu frustrés de voir Clément Geens l’emporter en marchant. Ce sera autre chose cette année."

Parmi les participants au tournoi, on épinglera le retour de Julien Dubail, ancien vainqueur, Romain Barbosa ou encore Alec Witmeur qui n’est autre que le directeur de l’école de tennis du TC 1310.

2. Un prize-money alléchant

Pour expliquer une telle affiche, il y a certainement la qualité de l’organisation. Comme il est évident que le prize money fixé cette année à 10 000 €, dont 2 900 € reviendront au vainqueur, a de quoi attirer. "Durant le Covid, on était redescendu à un prize money de 4 750 € normal pour un cinq étoiles. Mais on s’est rendu compte que si l’on voulait soutenir comme il se doit les joueurs de tennis, il fallait faire quelque chose, ce qui est le cas avec un prize money qui est plus du double de celui imposé pour ce genre de tournoi."

3. Chakvetadze chez les dames

En Dames 1, où 44 joueuses sont inscrites, le tournoi est passé de 5 à 4 étoiles. "On a perdu une étoile car on n’avait que trois séries A l’année dernière. On en a neuf cette année."

Dont Anna Chakvetadze qui sera probablement l’attraction du tournoi. "Elle a tout de même été cinquième mondiale. Chakvetadze, c’est une demi-finale à l’US Open, un quart à Roland Garros, huit titres en simple sur le circuit international. Elle a 37 ans et a arrêté sa carrière mais elle joue au Wimbledon et elle a décidé de reprendre. Elle est réaffiliée comme A41 et sera la neuvième tête de série du tableau féminin et devra passer par les qualifs."

Qui succédera à Sofie Oyen, lauréate l’année dernière mais absente cette année ? Le tableau est ouvert. Et si c’était Chelsea Vanhoutte, classée A internationale ?

4. Un tournoi régional

Si les M1 et D1 devraient attirer du monde à La Hulpe où l’entrée sera gratuite, le tournoi gardera toujours un cachet régional avec ses 40 catégories. "On veut conserver cette image de tournoi convivial avec un tournoi open traditionnel. On aura de très beaux tableaux en 35-1 et 45-1 mais malheureusement trop peu de jeunes. On l’a pourtant ouvert aux Grades 1 cette année mais on n’a que cinquante jeunes inscrits. C’est une petite déception."

5. Pas de double

Contrairement aux précédentes éditions, il n’y aura pas de tournoi de double. "Steve Darcis est en vacances, Christophe Vliegen suit un joueur qui est sur le circuit, Xavier Malisse est à l’étranger,… Toutes nos têtes d’affiche n’étaient pas disponibles alors on a préféré se concentrer sur les Messieurs 1."

6. Soirées à thème

Buffet italien le vendredi 4 pour la soirée d’ouverture, soirée spare-ribs le dimanche 6, soirée moules le mardi 8, soirée Orenia avec un menu délice trois services le jeudi 10, entrecôtes argentines cuites sur barbecue le samedi 12. L’équipe horeca du club a, elle aussi, décidé de mettre les petits plats dans les grands durant tout le tournoi.

Infos sur le tournoi et sur les soirées à thèmes: www.tc1310.be