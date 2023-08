On a alors parlé d’une fin de carrière mais le joueur était déjà sur le terrain en fin de saison dernière lors de la réception de La Hulpe. “C’était plus pour le symbole qu’autre chose, précise Charlie. C’était le dernier match de notre capitaine Stéphane Vanderminnen et j’ai juste joué trois minutes, le temps pour lui de me donner le brassard. Mais ce jour-là, j’ai plus couru dans le vide qu’autre chose, j’avais peur des duels et je sentais clairement dans mes jambes que je n’étais pas prêt.”

guillement ”Dans ma tête, je savais très bien que je n’étais pas prêt à arrêter.”

Logique quand on sait qu’il a entre 6 et 7 kg et surtout pas mal de muscles. Mais le garçon est intelligent. Il a attendu le feu vert de pas mal de spécialistes avant de reprendre, “même si dans ma tête, je savais très bien que je n’étais pas prêt à arrêter”, tout comme son travail comme coach sportif et professeur de gymnastique “me permettent de connaître mon corps.”

Samedi dernier, il était pour de bon de retour aux affaires, sept mois plus tard. Titulaire face à Etterbeek, le nouveau capitaine villersois a disputé un très bon match, preuve que son état physique est en nette progression. “On m’avait prévenu de faire attention et de reprendre à mon aise et c’est exactement ce que j’ai fait. J’y ai été progressivement lors de ces derniers mois. Après avoir observé pas mal de repos pour que tout se recolle, j’ai doucement repris la course, réalisé des exercices respiratoires et fait un peu de salle et tout se passe bien, sans le moindre problème. En juin, quand j’ai repris de façon plus intensive, j’ai senti que c’était bon. Samedi dernier, j’ai joué sans la moindre appréhension et le fait de jouer et de marquer m’a fait plaisir.”

Son association avec Jonathan Bruno risque de faire mal aux défenses adverses. “On a déjà joué ensemble à Jodoigne il y a quelques années. Il faut maintenant que l’on retrouve nos automatismes. L’équipe aussi et quand l’effectif sera au complet et avec la mentalité de gagneur que l’on a vue le week-end dernier, je pense que Villers peut être très fort et faire mal. Mais sans prétentions au classement.”

Avec le brassard autour du bras et un état de forme qu’il s’apprête à retrouver, Charlie Van Roy, 33 ans, fera partie des joueurs à suivre cette saison. “Il me faudra aussi un peu de temps pour que je trouve mes marques comme capitaine mais c’est une fierté de reprendre le flambeau, même si cela fait bizarre de ne plus voir Stéphane dans le vestiaire.”

Dimanche, Villers se déplace au Westhoek. “On reste sur un super match contre Etterbeek qui a très bien joué le coup mais le règlement est le règlement. On l’a payé par le passé et je comprends la décision du comité d’avoir porté réclamation. Ce sera un match bonus.”