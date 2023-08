"En Coupe, il n'y a que le résultat qui compte, avance le coach, Axel Smeets. On a souffert, ça s'est vu. Notre adversaire a bien utilisé la largeur en trouvant l'homme libre pour envoyer des ballons devant notre but, mais Romain a fait deux beaux arrêts. Au final, on a bien tenu le coup et fait preuve de pas mal de courage."

Berghmans dut s’employer une première fois sur un envoi tendu de Janssen mais pour le reste, les Jaune et Bleu ont facilement maîtrisé la première demi-heure avant de prendre le dessus grâce à Tis, bien lancé par Buscema, qui gagna son face-à-face avec Broeckx.

Le match aurait pu basculer en faveur des Limbourgeois lorsque l’arbitre exclut directement et sévèrement Dutrieux pour une intervention jugée trop musclée devant le rectangle visité. Mais à l’exception de leurs deux occasions, les visiteurs ne parvinrent pas à mettre Braine en difficulté, lequel loupait le but du chaos à deux reprises lorsque Boeckx s’interposa devant Tits avant de se détendre sur un coup-franc puissant de Ladrière.

Les enseignements ? "C'est une belle victoire en ayant gardé le zéro derrière. N'oublions pas qu'il y a eu une énorme charge de travail depuis la reprise, grâce à un excellent travail de notre préparateur physique, et on sent les joueurs fatigués. Il y a aussi des petites choses à changer, comme le fait de vouloir jouer des ballons trop vite, des détails qui auraient pu coûter cher, mais on peut être globalement satisfait."

Après un amical contre Ganshoren, ce mardi, Braine accueillera Wambeek Ternat dimanche prochain. "C'est dans ce genre de match à enjeu qu'on progresse, avec le stress de la compétition à élimination directe, et on va essayer de passer un tour e."

Olivier Talmas

BRAINE : Berghmans, Santinelli, Lella, Dutrieux, Queimadelas (77e Leyseele), Bellia (85e Smeets), Ladrière, Wallaert, Buscema, Derwa (71e Latorre), Tis (85e Merchier).

MECHELEN : Broeckx, Czifrik, J. Beckers, T. Beckers (62e Peulen), Pirlet, Wevers, Aykaç, Pacan (62e Harnack), Janssen, Zotti (62e Ferro), De Luca (46e Verheyen).

Arbitre : M. Gabriel

Avertissements : Zotti, Czornyj, Pacan, Harnack

Exclusions : 60e Dutrieux, 91e Santinelli (2j.), 98e Janssen (2j.)

But : 36e Tis (1-0).