La “consécration” pour Dorian Boulvin, champion de Belgique du 10 km

Ce titre de champion de Belgique, il en avait fait un objectif. “Lorsque j’ai vu la liste des engagés, je me suis dit qu’il était possible que je m’impose. Il y avait du beau monde au départ, je savais que ce ne serait pas évident mais je voulais me battre pour la victoire. J’avais de bonnes sensations et en fin de course, j’ai vu que j’étais le plus fort. J’ai gardé le rythme pour faire la différence à 500 mètres de l’arrivée. Je suis très content de cette victoire car j’en avais fait un objectif de ma saison d’été.”

Après plusieurs titres décrochés chez les jeunes, Dorian Boulin s’offre donc son tout premier sacre national chez les seniors. “C’est une sorte de consécration pour moi, un titre qui a une saveur très particulière. J’espère que c’est le début d’une longue lignée même si chez les seniors, la concurrence est souvent très rude. J’espère encore décrocher des titres à l’avenir, que ce soit sur piste, sur route ou sur les cross, mais mon but principal est de m’installer dans le top belge.”

Pour y parvenir, l’athlète du CABW, originaire de Binche, peut s’appuyer sur une belle progression enregistrée ces derniers mois. “J’ai passé un bon cap sur les distances plus longues comme le 10 km ou le semi qui sont mes distances de prédilection. Ça se passe bien aux entraînements et je sens que j’ai dans les jambes de bons chronos pour ces deux distances.”

Après cette belle médaille d’or, Dorian Boulin est désormais tourné vers la suite et notamment la préparation de la saison hivernale. “Début septembre, je ferai un 10 aux Pays-Bas et un autre en Roumanie mais mes deux objectifs principaux, ce sont le semi-marathon de Valence en octobre et puis la qualification pour le championnat d’Europe de cross. J’espère vivre un bel hiver.”