Le Trophy 875 sera de retour fin août pour faire vrombir Orp-le-Grand

Pour la seconde année d’affilée, Orp-le-Grand accueillera la nouvelle formule du Trophée 875, épreuve que l’AMC locale avait créée en 1976, du temps d’Arnold Deville et Adrien Veys, particulièrement très apprécié des pilotes et du public, qui vit notamment les victoires de Roger Decoster, André Malherbe, Georges Jobé, Éric Geboers, et bien d’autres grands champions.

Paul Grenier et son équipe sont dorénavant les chevilles ouvrières des activités avec une formule revisitée. “Si avant, le même pilote devait rouler une manche sur chacune des motos (125, 250 et 500), dorénavant, le trophée se court en équipe, un pilote par manche et par cylindrée, dans l’esprit du motocross des nations. Et nous sommes heureux d’accueillir cette année plus de 10 nations au départ, ce qui est bien plus que d’habitude.”

Trois catégories sont proposées pour le trophée 875 qui sera la tête d’affiche des organisateurs toute la journée du dimanche. Vintage (motos avant 1978), Twinshock (motos avec deux amortisseurs et un refroidissement par air) et Evo (motos à refroidissement liquide, mono amortisseur, freins à disque, qui datent du début des années '80 à 1992). Chaque catégorie aura son propre trophée. Il y aura aussi des épreuves en solo avec deux séries, d’une part les Vintage (motos depuis le début du motocross jusque 1980) et Classic-Evo (motos de 1981 à 1995). “Ce sont au total 15 courses qui se disputeront dimanche.”

Le samedi, place à un programme plus classique puisque la journée sera complètement réservée à la fédération FPCNA avec 22 courses destinées aux enfants jusqu’aux adultes, avec en outre deux séries pour les pilotes non-licenciés. L’entrée est fixée au prix unique de 15 euros, pour un ou deux jours, pour cette organisation qui rend hommage à André Malherbe, le parrain de la première édition du nouveau trophée 875 !