Coupe de Belgique : Le SC Jodoigne a encore faim d’exploit

Il y aura quatre divisions d’écart, ce dimanche, entre le SC et Wezel “mais ça donne envie de jouer des matches comme ça. Leur terrain doit être bien et ce sera enrichissant car mis à part quelques joueurs ayant évolué en nationale comme Closse, Fortemps, ou Congosto, ça n’arrive pas tous les jours. Après avoir commencé le foot à Jodoigne avant de partir deux ans à Overijse en U16 et U17, je suis revenu à la RAS Jodoigne où j’ai commencé en équipe première à 16 ans, en P4. J’ai connu toutes les montées mais j’ai fait partie des joueurs laissés sur le carreau par Silvagni au moment de découvrir la nationale.”

Le résidant de Perwez, qui travaille chez Verisure en compagnie de ses équipiers Congosto et Dreze, était alors passé au SC lors de la création du club il y a trois ans. “La première saison, j’ai inscrit 39 goals. L’année passée, j’ai été opéré au genou et j’ai été attristé de ne pas pouvoir aider l’équipe. Mais là, je suis de retour, le groupe est resté solidaire et ce qu’on montre dans cette coupe de Belgique confirme que le potentiel est là.”

”Nos chances sont infimes, mais elles existent”

Quelles sont les chances de voir les Jodoignois créer un nouvel exploit ? “Elles sont infimes, d’autant que nous allons rencontrer une équipe de D2 qui voudra gagner, mais elles existent et on ira là-bas le couteau entre les dents. Il faudra s’adapter à un jeu assez agressif avec beaucoup d’intensité mais après avoir livré une bonne prestation à tous les niveaux contre Grez il y a quinze jours, on n’a pas laissé d’espace à Zonnebeke dimanche dernier. On est prêt et on peut déjà être fier d’être là pour un petit club sans budget.”