Coupe de Belgique : Rebecq (D2) en enfile dix à Puurisca (P3) et transfère Marwane Zaanan

À peine 120 secondes plus tard, c’est Lorenz Contino qui viendra profiter d’une erreur défensive, pour doubler la mise et mettre Rebecq sur du velours. Mais c’était sans compter sur Coulibaly, qui à la 11e minute viendra planter son petit but. Thomas Depotbecker, seul élément offensif resté muet jusque-là, viendra planter sa rose à la 17e, ponctuant ainsi une série de quatre buts inscrits par les quatre mousquetaires offensifs rebecquois.

La messe était donc déjà dite après 20 minutes de jeu, et le rythme baissera logiquement quelque peu. En toute fin de période, Coulibaly viendra porter la marque à 5-0, et conclure une très bonne première mi-temps de la part de la RUS.

En seconde période, on se dirigera rapidement vers un scénario identique à la première. Avec cinq nouveaux buts inscrits. Avec dix roses plantées, aucun but encaissé, et surtout aucun blessé à déplorer, c’est une après-midi parfaite que les hommes de Dimitri Leurquin ont connue ce dimanche. “Nous avons livré une rencontre sérieuse et aboutie. J’avais demandé qu’on ne se préoccupe pas du niveau de l’adversaire. Je suis ravi du visage affiché par l’ensemble du groupe. On a soigné la manière, tous les joueurs ont pu améliorer leurs stats et travailler les automatismes. Il n’y a que du positif qui ressort de ce match.”

La technique de la rencontre

Arbitre : Bouillon M.

Cartes jaunes : Demolie

Buts : Zorbo (1-0, 4'), Contino (2-0, 6'), Coulibaly (3-0, 11'), Depotbecker (4-0, 17'), Coulibaly (5-0, 45'), Polizzi (6-0, 49'), Zorbo (7-0, 52'), Diarra (8-0, 71'), Zorbo (9-0, 73' sur pen), Coulibaly (10-0, 89')

REBECQ : Vervondel, Morias, Polizzi, De Greef, Contino, Depotbecker, Demolie, Diarra, Camargo, Coulibaly, Zorbo.

PUURS : Van Wauwe, Laevaert, Verschueren, Van Keer, Cuyt, Bouwmeester, Steenackers, De Baccker, Maerevoet, Spirlet.