Braine a de nouveau eu chaud et Durieux lui a assuré la qualification en transformant le dernier tir au but. “Sans l’égalisation, on a livré le match parfait, analyse le coach, Axel Smeets. Après, on manque encore d’automatismes et de lucidité dans le dernier geste car on a eu quatre occasions franches pour tuer le match, mais je suis satisfait car on a vu de bonnes choses en sachant qu’il nous reste deux semaines pour être prêt.”

Braine a du mal à combiner au cours de la première demi-heure. Ternat se montre plus entreprenant mais Berghmans est attentif face à Kaba puis l’envoi de Crauwels et surtout la tête d’El Abed ne sont pas cadrés. Après leur première occasion via un essai de Tis qui lèche la latte, les Jaune et Bleu font mouche sur un centre de Tis repris en demi-volée par Buscema (1-0). Juste avant la pause, un contre permet à Tis de se retrouver seul face au gardien mais l’attaquant se prend les pieds dans le gazon.

Braine laisse à nouveau l’initiative à son adversaire à la reprise et c’est logiquement que celui-ci égalise via la tête d’El Abed sur un centre de Marchoul. Juste avant, Corbisier avait évité le 2-0 devant Buscema et, juste après, l’envoi de Latorre loupe le 2-1 d'un tir trop croisé. Vanden Bossche puis Samutondo passent ensuite tout près du 1-2. "On leur a donné une leçon de football mais on devait tuer le match dans nos moments forts, je rate notamment une belle occasion, d’autant qu’il y a de la qualité en face comme en témoigne ce but de Buscema, note l’ancien capitaine brainois. Cela dit, on peut être fier de nous et pour une équipe qui monte de P1, on visera le maintien et peut-être plus en championnat. Braine est en transition avec beaucoup de jeunes et je leur souhaite le meilleur.”

Si Tis réclame un penalty qu’il n’obtient pas dans les arrêts de jeu, on se dirige vers la séance de tirs au but dont on connaît l’issue.

Les Brainois disputeront un match amical à La Rhodienne ce jeudi (19 h 30) avant le quatrième tour de Coupe, dimanche.

Arbitre : M. Britel

Cartes jaunes : Crauwels, Heyvaert, Latorre

Buts : Buscema (1-0, 37'), El Abed (1-1, 68').

BRAINE : Berghmans, Lella, Dutrieux, Queimadelas, Duga, Smeets, Wallaert, Ladrière (67' Dettori), Derwa (33' Latorre), Buscema (77' Sylla), Tis.

TERNAT : Corbisier, Kaba, Schoonjans, Samutondo, Heyvaert, Platteau (46' Vanden Bossche), De Koster, Crauwels, Collin (46' Tshimanga), Marchoul, El Abed.