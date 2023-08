Un niveau exceptionnel pour le Trinergy Open du TC 1310 de La Hulpe, privé de finale en Dames 1

Malheureusement, après les zakouskis, il n’y a pas eu de plat principal, la finale des Dames 1 entre Chelsea Vanhoutte et Lisa Claeys ne pouvant pas se disputer. Les deux joueuses étaient bien présentes, elles ont joué un jeu “pour la forme”, reçu leur prix, avant de voir Lisa Claeys filer en direction d’Anvers.

”Lisa a reçu une wild card pour participer au tournoi ITF de Duffel, explique Xavier De Leenheer, juge-arbitre du tournoi aux côtés de Marc Hofmans. Il faut savoir que les règlements ITF pour les tournois internationaux et AFT ne sont pas les mêmes. Du côté de l’AFT, un joueur est autorisé à participer à deux tournois la même semaine, que ce soit un tournoi ITF ou du Belgian Circuit comme celui de La Hulpe. Pour l’ITF, un joueur doit avoir terminé son tournoi précédent avant de démarrer son premier match. Comme on a appris l’info que samedi en soirée, il nous était impossible de modifier la programmation et de faire jouer la finale des dames plus tôt.”

Chelsea Vanhoutte l’a donc emporté sans jouer. Chez les hommes, par contre, il y a bien eu match entre le Liégeois Arnaud Bovy, tombeur d’Harold Huens en demi-finale, et outsider de son face-à-face avec Yannick Mertens, ancien membre du Top 200 mondial et facile vainqueur d’Arnaud Destrebeck la veille en demi-finale. La logique a été respectée, Mertens l’emportant 7/5 6/3. “Ce n’était pourtant pas facile et je m’y attendais car je connais bien Arnaud, raconte le lauréat. Il a très bien commencé le match pour mener 4-0, je n’y étais pas avant de revenir dans la rencontre. Je sauve une balle de set à 5-4 sur son service puis j’ai joué de mieux en mieux, je me suis relâché et le match a bien tourné pour moi au deuxième set.”

Il s’agit de sa première victoire à La Hulpe. “J’ai plus de temps maintenant que je ne suis plus trop sur le circuit international. C’était une grosse semaine avec deux matches en qualif puis quatre dans le tableau final et je suis content d’avoir été au bout dans un tournoi très relevé et dans lequel j’avais tout à perdre.”

Un niveau exceptionnel

Le Trinergy Open aura donc connu deux points noirs : la météo en début de tournoi et la finale des D1 qui n’a pas pu se jouer. Pour le reste, ce n’est que du positif, rien que du positif. ” Merci aux clubs d’Odrimont, du Parival, La Raquette de Wavre et Waterloo qui nous ont bien aidés avec leurs terrains”, insiste Marc Hofmans, dont le téléphone a bien chauffé.

”Au cours du premier week-end, 60 matchs n’ont pas pu se jouer à La Hulpe. Le fait de pouvoir les programmer ailleurs ne nous a pas permis de rattraper le retard mais de ne pas en prendre”, précise Xavier De Leenheer. Mais après la pluie, le beau temps est arrivé avec des rencontres d’un niveau remarquable et de nombreux La Hulpois qui se sont retrouvés en finale de leur tournoi. ” Avec 23 séries A chez les messieurs et 9 chez les dames, c’était du top niveau. On a eu la chance d’accueillir Anna Chakvetadeze qui a dû sortir des qualifs avant de tomber contre Tiffany Mylonas. Quant aux deux finalistes des Messieurs 1, ils sont sortis des qualifications ! Et Huens, éliminé en demi, sortait lui des préqualifs. Cela veut tout dire.”