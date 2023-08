Benny Mertens s’engage avec les Castors Braine, tout comme Jelena Vucetic

Une décision prise par les dirigeants brainois après avoir eu connaissance de la volonté de Gerrit Driessens de ne pas poursuivre comme T2. “Gerrit a souhaité mettre fin à sa collaboration avec le club pour des raisons privées et d’emploi du temps, explique le président Jacques Platieau. On a donc dû trouver rapidement une solution pour le remplacer. Et je suis très heureux d’accueillir un coach comme Benny Mertens qui aime s’atteler à la formation. Il possède aussi une riche expérience en coaching au plus haut niveau depuis trente ans avec notamment un titre de champion d’Europe U18 en 2011 avec la” Golden Generation” des Emma Meesseman, Antonia Delaere, Julie Vanloo et autres.”

Élu coach de l’année en 2003, Benny Mertens a également une expérience de sélectionneur national avec les Belgian Cats et les U20. “Il s’est beaucoup investi dans la formation des jeunes, d’abord à Gand et Deerlijk, ensuite dans le projet de Courtrai (NdlR : il y est resté huit saisons), poursuit le président brainois. Il vient chez nous à plein-temps et il va donc pouvoir en plus de son rôle d’assistant au sein de l’équipe de D1 mettre ses compétences au service des jeunes talents de l’académie.”

Actif la saison dernière en Suisse à la tête de l’équipe féminine d’Hélios Basket, il a atteint les demi-finales des play-off du championnat de D1.

Une meneuse monténégrine

Ce n’est pas la seule arrivée tardive au sein du club brainois qui a aussi transféré la joueuse internationale monténégrine Jelena Vucetic, active la saison dernière dans les rangs du club espagnol de Cadi La Seu que Braine avait croisé en EuroCup et du Barça.

Cette meneuse expérimentée d’1m82 fêtera ses 30 ans le 14 septembre. “Jelena apportera toute son expérience à notre jeune noyau D1 ainsi qu’à nos aspirantes professionnelles. Son rôle en Coupe d’Europe sera également déterminant”, souligne le club brainois.

Lors du récent championnat d’Europe de basket féminin remporté par les Belgian Cats en juin dernier, Jelena Vucetic a compilé 8,8 points de moyenne, 3,3 rebonds et 1,3 assists pour près de 30 minutes de temps de jeu avec le Monténégro, qui a terminé à la huitième place.