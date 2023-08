Lucchese a tout pour briller à la Cabouse

Courtisé depuis un petit temps par un Steve Dessart qui apprécie tout particulièrement son profil, le jeune liégeois a finalement répondu positivement aux sirènes brabançonnes wallonnes. “Le rapprochement n’avait pu se concrétiser au mois de juin et j’avais donc décidé de rester à Visé pour tenter de percer en équipe première. Nous avons rencontré Jodoigne lors d’une joute amicale disputée le 30 juillet et les discussions ont repris. Le coach m’a fait part de son profond souhait de m’attirer dans son équipe car il avait grandement besoin d’un défenseur central et comme je sentais que c’était le moment de faire mes premiers pas avec un noyau adulte, j’ai accepté le challenge.”

L’ancien capitaine des Canaris Romain Puttemans ayant décidé de stopper son aventure à la Cabouse, la signature de Mirko Lucchese est donc une toute bonne pioche. Dur sur l’homme, rapide, propre à la relance et bon communicateur, le défenseur a tout pour réussir à Jodoigne. “Le groupe est jeune et de qualité et je sens qu’on peut réaliser de belles choses cette saison. Il faut être ambitieux et si nous parvenons à créer une bonne osmose de groupe, cela se reflétera dans les résultats. Personnellement, j’espère engranger un maximum de temps de jeu et de confiance.”

Une marque d’assurance que le T1 n’a pas mis longtemps à lui témoigner puisqu’après seulement deux entraînements avec ses nouveaux coéquipiers, l’habitant de Saint-Nicolas était déjà titulaire samedi soir pour le troisième tour de la Coupe de Belgique face à Marloie. “Cette place dans le onze de base m’a fait énormément plaisir et j’ai voulu rendre cette confiance en réalisant un bon match. J’ai évolué à l’arrière droit et même si ce n’est pas forcément ma position de prédilection, je me suis adapté et j’ai tenté de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe.”