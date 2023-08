Coupe de Belgique : Rebecq-Lebbeke comme répétition générale avant le championnat

Ce sera donc l’occasion ce dimanche après-midi de prendre la température au sein de l’effectif de Dimitri Leurquin, coach rebecquois. “Cela fait maintenant un peu plus d’un mois que nous avons repris le chemin des entraînements, et si je suis très satisfait du travail accompli jusqu’à ce jour, j’ai tout de même envie de voir le fruit du travail face à une réelle opposition, et surtout dans un match à enjeu. Si nous avons déjà vu des bonnes choses lors des rencontres amicales, la vérité d’une rencontre officielle peut parois s’avérer très différente. C’est donc un excellent test pour nous, que nous allons prendre bien entendu très au sérieux, et avec l’intention de peaufiner les derniers détails avant le début du championnat.”

Un match qui aura donc des allures de test grandeur nature donc, mais pour lequel le coach rebecquois ne souhaite pas oublier l’enjeu. “On a clairement envie d’aller le plus loin possible dans cette compétition. La Coupe de Belgique donne déjà un peu de piment à un début de saison qu’on aborde après plusieurs longues semaines de travail intensif. Il faut l’aborder comme une nouvelle récompense à aller chercher de semaine en semaine. De plus, nous avons bénéficié d’un tirage relativement ouvert qui nous donne un parcours dans lequel on affronte aucune équipe de division supérieure à la nôtre, et ce, également pour les deux prochains tours, si nous venons à nous qualifier. Il faut exploiter cette chance au maximum.”

En effet, en cas de victoire, les Rebecquois se déplaceront au tour suivant chez le vainqueur de la rencontre qui opposera Jette à Onhaye, deux adversaires qui sont d’un niveau identique ou inférieur (sur papier) à Rebecq en termes de division. Et si d’aventure une nouvelle victoire devait se concrétiser, Rebecq défiera, en vue d’une rencontre face à une équipe de Pro League au tour suivant, soit le RCS Brainois, soit Hamme actif en D3 flamande, ou encore Dikkelvenne ou Harelbeke, toutes deux issues de la D2 néerlandophone. Le chemin est donc ouvert !