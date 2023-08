Challenge du BW à Nil-Saint-Vincent : Pierre Vancolen se rappelle aux bons souvenirs

Ils étaient ainsi un peu plus de 350 à prendre le départ juste à la fin des averses, mais avec un temps lourd. Dès les premiers mètres, un duo “d’anciens” s’est porté aux avant-postes, montrant aux habitués de 2023 que s’ils étaient bien moins présents que par le passé sur l’épreuve, il n’en restait pas moins de redoutables adversaires.

Pierre Vancolen, qui l’a emporté, témoigne : “Je n’avais pas trop envie de m’entraîner, alors je me suis dit que j’allais faire la course à la place. Cela fait en effet deux ans que je ne me suis plus aligné sur le Challenge… Je dois avouer que je me suis dit que j’allais venir et l’emporter sans trop forcer, mais c’était sans compter sur un autre revenant du jour, mon ami Denis Galerin. Il a directement marqué son intention de ne pas s’attarder avec un peloton… Nous avons donc couru le premier kilomètre à 20 km/h, en nous détachant. Je suis resté avec lui jusqu’au quatrième kilomètre où, sur la petite bosse, j’en ai profité pour le distancer.”

”je me suis mis bien plus dans le rouge que je ne l’imaginais”

Restait à gérer. “En effet car avec Denis, rien n’est jamais terminé tant que la ligne n’est pas franchie. J’ai su conserver mon avance mais clairement, je me suis mis bien plus dans le rouge que je ne l’imaginais…”

La suite ? “Je suis en blocus pour mes examens, donc ici, je me suis un peu vidé l’esprit après un examen d’anatomie vendredi. J’ai repris plus intensivement la semaine passée après une petite coupure de quelques jours car la saison a été longue avec les cross et la piste, et j’ai hâte d’être mi-septembre avec le championnat de Belgique espoirs sur 5000 m pour ensuite terminer mon année sportive… J’en profiterai pour me détendre, me changer les idées et il sera temps plus tard de penser à 2024 où j’ai décidé de me tester sur une nouvelle distance, le semi avec comme objectif le National.”

Au niveau des résultats, Pierre Vancolen devance donc Denis Galerin et Dorian Moureaux. Chez les dames, Elodie Dancette s’est imposée devant Emmanuelle Serre et Laurence Kin.