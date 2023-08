L’Argayon Cup, de plus en plus international

La réputation de l’organisation nivelloise a pris de l’ampleur. Les tableaux démontrent en tout cas que la participation se fait de plus en plus internationale. “Cette année, on a fait le constat que les ressortissants de nos pays limitrophes étaient moins représentés, remarque Matteo Orioli, adjoint au juge-arbitre. Par contre, il y a beaucoup de joueurs en provenance des pays de l’est. Et, surtout, ils sont nombreux à faire le déplacement de pays de plus en plus lointains. Le fait qu’ils n’hésitent pas à venir jusqu’à Nivelles est une marque de reconnaissance pour notre tournoi.”

Entre des concurrents tantôt indonésien ou néo-zélandais, l’Argayon Cup a notamment accueilli un team canadien. “C’est la première fois qu’il vient en Europe, ses jeunes découvrent la terre battue. Certains d’entre eux ont malgré tout sorti de gros matches. Et l’une d’entre eux a même atteint la finale.”

Charlize Celebrini, puisque c’est d’elle dont il s’agit, a parfaitement saisi cette opportunité puisqu’elle s’est imposée en trois sets dans la catégorie des filles de moins de 14 ans.

En garçons moins de 14 ans, le Russe Savya Rybkin a fait forte impression en surclassant tous ses adversaires pour atteindre la finale, avant de devoir batailler à peine un peu plus en finale pour se défaire du Tchèque Dominik Wagner.

Dans la tranche d’âge supérieure, en moins de 16 ans, le niveau s’est à nouveau révélé très élevé, tant chez les filles que chez les garçons. Côté féminin, la victoire est revenue à la Russe Marya Kolas, actuellement hébergée au Club Justine Henin. Chez les garçons, c’est le Letton Arturs Zagars qui l’a emporté.