Une magie qui permet aux plus petits d’aller se mesurer aux plus grands dans des duels qui, sur une rencontre, peuvent permettre aux amateurs de créer l’exploit et d’écarter des clubs professionnels. Des histoires telles que celles-là, la Coupe de Belgique en a déjà connu plusieurs dizaines, mais il y en a une qui touche particulièrement le club de Rebecq.

On se souvient tous de cette incroyable épopée lors de laquelle les Rebecquois avaient éliminé le Cercle de Bruges, avant de se déplacer au Standard de Liège, pour ce qui reste assurément l’un des plus grands moments de l’histoire du club. Si tous souhaiteraient pouvoir revivre une telle aventure, il reste néanmoins à Rebecq deux étapes à franchir. La première dès ce samedi soir, du côté d’Onhaye, pensionnaire de D3, qui sera tout sauf un adversaire facile, comme l’explique Dimitri Leurquin, le coach rebecquois. “Ils ont fait une très belle campagne il y a deux ans, en allant jusqu’à affronter Ostende. C’est une solide équipe, qui se connaît par cœur et qui montre de belles intentions et ambitions pour les mois à venir. On va probablement se retrouver face au même type de jeu que ce qu’on a connu la semaine dernière contre Lebbeke. Il faudra reproduire la même performance.” Après une prestation sérieuse et aboutie face à Lebbeke, c’est avec un groupe en forme que la RUS Rebecquoise se rendra à Onhaye. “Tout le monde est présent et prêt. On se déplacera là-bas avec l’envie de décrocher une finale à domicile avant d’affronter une grosse écurie. On a les cartes en main, on sait ce qu’il nous reste à faire.” En cas de victoire, Rebecq accueillera le vainqueur de la rencontre opposant Harelbeke (D2) à Hamme (D3), avant de pouvoir rêver d’une Pro League.

Onhaye est prévenu

Léopold Granville, le défenseur d’Onhaye, reconnaît évidemment la valeur de l’opposition brabançonne. “On a déjà rencontré cette équipe voici quelques années, quand elle avait terminé deuxième derrière le RWDM, en D3. Elle nous était déjà supérieure (NdlR : malgré un partage 1-1 à l’Agauche). Mais on sera chez nous, ce qui doit nourrir notre confiance. Il faudra directement essayer de les faire douter. En coupe, les écarts de divisions s’estompent parfois. On l’a encore vu avec Schaerbeek, qui vient d’éliminer la N1 de Heist. On devra aussi jouer notre carte à fond.”