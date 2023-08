La première historique du FC Perwez en D3 !

Une première rencontre face à une formation qui, comme Perwez, vient de fêter un titre de champion en P1. Club cher d’un certain Michel Lecomte, le Royal Arquet Football Club effectuera le (court) déplacement avec les mêmes intentions que les Perwéziens. “Ce sera une bonne première rencontre face à une équipe qui veut jouer au ballon et proposer du jeu. J’aborde de toute façon tous les matches avec le même état d’esprit, il n’y aura pas de petits affrontements ou de petites équipes en D3. Je respecte tous les adversaires mais tous les matchs seront à jouer et donc à gagner.”

Auteur d’une préparation satisfaisante, le club brabançon wallon s’avance serein vers sa première échéance en D3. “Nous avons soufflé le chaud et le froid au niveau des résultats mais globalement, le bilan de cette préparation est bon. Le parcours en Coupe de Belgique a été positif alors que nous avons pu nous jauger face à des adversaires relevés lors des matchs amicaux. Chaque joueur a reçu du temps de jeu et je pense que nous pouvons aborder ce premier match plutôt sereinement.”

Pletinckx M., Pelizza, Simon, Larotonda, Sheta et Gündogan sont blessés. Sanwo (Jodoigne) et Nineza ne font plus partie de l’effectif.

Le noyau : Pletinckx, Monteiro Santana, Kocabas F., Kocabas M., Shamavu, Kaminiaris, Lambert, Ndione, Rébéré, Sardo, Falzone, Srihi, Mba, Salles, Brassart, Dawdi.