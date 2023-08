Un Perwez courageux bat Arquet 3-1 et soigne ses débuts en D3 !

La première frappe cadrée de la partie est à mettre à l’actif de Martin mais c’est bien Salles qui décoche la première flèche en guise d’ouverture du score en profitant d’une mauvaise relance de la défense namuroise ponctuée d’un beau solo conclu du pied droit. Srihi et Falzone se montrent eux aussi en évidence mais Luyten veille au grain.

Le début de la deuxième mi-temps est archidominé par Arquet qui monopolise le cuir et en fait voir de toutes les couleurs au côté gauche perwézien via un Karabagli déroutant. L’ailier namurois qui est justement à la base du but égalisateur signé Jonckers peu avant l’heure de jeu. Les Perwéziens n’en mènent pas large et il faut un excellent Pletinckx dans les cages pour assurer la survie ses siens.

Au plus fort de la domination visiteuse et sur un corner mal repoussé, Falzone envoie sa demi-volée dans la lucarne de Luyten pour une deuxième piqûre qui fait cette fois très mal au moral d’Arquet. Un but venu de nulle part qui galvanise des locaux qui peuvent compter sur un keeper toujours aussi attentif pour sortir des ballons chauds devant Jonckers, Martinelli et Karabagli et qui réussissent à tuer tout suspense à quelques minutes du terme via Sardo.

Perwez a été malmené mais Perwez a tenu bon pour accrocher ses trois premiers points en D3. “Je savais que cette équipe d’Arquet était joueuse et nous avons su profiter de certaines situations. Certes, nous avons trop reculé et trop laissé jouer mais la réaction a été bonne. Cette victoire va libérer le groupe et j’en suis très content. Il faut maintenant continuer sur notre lancée et profiter de cette première victoire historique. C’est un chouette cadeau pour tout le club”, avouait le T1 Jean-Claude Delmoitié.

Le technique

PERWEZ : Pletinckx, Kocabas F., (80e Berteotti), Lambert, Kocabas M. (13e Srihi), Kaminiaris, Salles, Ndione, Falzone (72e Mba), Rébéré, Sardo, Brassart.

ARQUET : Luyten, Martin, Jonckers, Mwemwe, Pairon (65e Martinelli), Benothman, Gengler, Karabagli, Nzinga (75e Akandja), Mathieu, Delmarcelle.

Arbitre : M. Wiggers.

Avertissements : Delmarcelle, Rébéré, Pletinckx, Berteotti, Gengler.

Les buts : 23e Salles (1-0), 57e Jonckers (1-1), 63e Falzone (2-1), 83e sardo (3-1).