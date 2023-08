La RUTB prend une unité à Binche : “Un bon point pour une reprise”

La première période était fermée, les espaces peu nombreux et le ballon monopolisé en milieu de terrain. Il fallait ainsi attendre la demi-heure pour voir la première vraie occasion locale sur une nouvelle incursion de Renquin, et quelques minutes plus tard un tir tendu de Crame qui trouvait le gardien hennuyer sur son chemin.

La seconde période était bien plus emballante à suivre avec cette fois un ballon qui voyageait d’un rectangle à l’autre et des défenseurs mis à l’ouvrage. À la 54e, l’inévitable Renquin ouvrait la marque. À l’heure de jeu et après qu’il a vu deux tentatives précédentes échouer, El Omari d’un joli coup de tête, faisait 1-1.

Aucun des adversaires ne se contentait d’un point et le tempo haussait encore. À la 70e un but visité était annulé à la stupéfaction du banc binchois. “Je pense que ce point pris est un très bon résultat car peu d’équipes viendront en chercher ici. Nous avons assuré le job et pour une reprise c’est parfait”, observait Ismaïl El Omari, le capitaine tubzien.

Binche Tubize Braine 1-1

Binche : Lahaye ; Saidane ; Brichant, Patris (78e Franquin), Arslan ; Despontin, Sampaoli, Lossacco (73e Scohy), Louagé ; Lespagne ; Renquin.

Tubize : De Bie ; Hendrickx, Piret, Essikal, Delhaye ; Van Onsem (82e El Ouamari), Lkoutbi, Garlito, Lwangi (62e Lauwrensens) ; El Omari ; Crame (86e Migliore).

Arbitre : M. Vahé.

Avertissements : Essikal, Losacco, Patris.

Les buts : 54e Renquin (1-0), 60e El Omari (1-1).