Alors qu’au cours des deux derniers exercices, la RU Tubize-Braine n’est à chaque fois pas passée loin du but, et certainement la saison passée, à l’issue d’un mano a mano incroyable avec l’Union Namur, qui finalement aura décroché la montée.

Mais forts de ces deux dernières expériences, et avec la réforme en vue pour la création d’une D1 Amateur francophone qui laisse penser que six équipes monteront, on ne voit pas trop comment la RUTB pourrait cette fois passer à côté de l’objectif. Avec une campagne de transferts pertinente, ciblée et qualitative, tous les feux semblent au vert du côté du Leburton pour vivre une belle saison, comme apprécie Olivier Langendries, dirigeant du club. “On a clôturé la campagne de transferts il y a quelques jours, avec une volonté de rester fidèles à nos habitudes. Nous avons eu neuf départs de joueurs qui avaient moins de temps de jeu, que nous avons remplacés par des joueurs d’expérience et qui pour la plupart viennent de plus haut. Nous avons gardé l’ossature du groupe, tout en y ajoutant de l’expérience et de la qualité. Le noyau est au complet, et nous avons pu y intégrer des jeunes du club, ce qui fait aussi partie de nos valeurs. Je pense que nous avons tout ce qu’il faut pour atteindre l’objectif fixé. La vérité du terrain doit maintenant prendre le dessus. ”

La RUTB est donc forcément pointée parmi les favoris d’une série qui s’annonce plus relevée que jamais ! Mais au jeu des pronostics, Olivier Langendries préfère tempérer. “Il est difficile d’identifier trois ou quatre équipes. On pourrait presque en citer dix qui peuvent prétendre à un ticket pour la Nationale 1, tant la période de transferts a été animée au sein de la série. C’est certain que les deux promus au sein de la série seront tout sauf là pour de la figuration. Rochefort et Mons semblent quasi intouchables, mais une saison peut être longue et pleine de surprises. Dans notre chef, nous aborderons chaque match avec l’envie de le gagner, et à ce rythme-là, les choses peuvent aller vite. Quoi qu’il arrive, il y aura plus d’appelés que d’élus, à nous de faire en sorte de ne plus revivre les déceptions de deux dernières saisons. ”