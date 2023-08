Si la saison passée s’est plutôt bien terminée, la direction rebecquoise a tout de même souhaité insuffler un vent nouveau au sein de son effectif, avec un mercato plutôt chargé, tout en tenant compte de la nouvelle réforme et des règles concernant les contrats et rémunérations des joueurs. En effet, avec onze départs actés dès le début de l’été, le chantier fut assez conséquent, pour finalement aboutir à un groupe rajeuni, mais tout aussi compétitif que la saison passée, comme l’explique Thierry Demolie, président du club. “Nous avons perdu pas mal de joueurs qui ont préféré partir vers d’autres clubs en raison des nouvelles règles financières, et qui souhaitaient gagner plus. Comme à mon habitude, j’ai été clair et direct avec le groupe en annonçant que seuls deux types de contrat allaient être mis en place au club, et suite à cela, nous avons connu une vague de départs. Par la suite, et face à ce constat, on a travaillé à la rebecquoise, comme j’aime le dire, durant cet été. Nous avons mis le focus sur des profils plus jeunes et prometteurs, mais surtout qui ont l’envie de s’insérer dans un projet à long terme. Je suis confiant, et les matchs de préparation nous ont donné pas mal de belles impressions. ”

Un groupe formé, donc, dans le but de ne pas déroger à la tradition rebecquoise “faire mieux que l’année précédente”. D’autant plus que cette saison aura la particularité de normalement attribuer jusqu’à six tickets pour la nouvelle D1 Amateur francophone. Les places seront chères, et Rebecq pourrait avoir son rôle à jouer, selon Thierry Demolie. “Ambition, raison et régularité seront les maîtres mots. Nous restons un club amateur, avec ses moyens et ses réalités. Cela ne veut pas pour autant dire que nous n’avons pas d’ambition. Que du contraire. Face à certaines équipes qui ont transféré massivement et dans des budgets bien plus importants que le nôtre, on devra tirer notre épingle du jeu. Si Mons, Rochefort et Tubize sont les grands favoris, il restera quelques places à prendre. S’il y a une possibilité de monter, on doit la saisir. ”