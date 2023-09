Shean Garlito, l’enfant du pays à Tubize : “Le foot pro ? Ça reste dans un coin de ma tête mais je n’en fais pas une fixation”

Shean, revenons sur le partage de mercredi à Binche. Bon ou mauvais résultat ?

”Nous étions bien en place en première période, il y avait énormément de mouvement au milieu chez eux mais nous sommes parvenus à les obliger à procéder par de longs ballons. Nous avons essayé d’être plus agressifs après la pause, avec un pressing plus haut. Le but encaissé nous a réveillés et à partir de là, on a élevé notre intensité. Ça reste un bon point car il s’agissait d’un premier match de championnat, chez un adversaire difficile à jouer.”

Malgré les nombreux changements durant le mercato, on sent une équipe déjà bien huilée et équilibrée.

”Les nouveaux joueurs sont arrivés assez tôt dans ce mercato, ce qui nous a permis de travailler les bases dès le début, sans être gêné par un mercato trop tardif. Ce mercato aurait pu être délicat au vu des départs mais ils ont très vite été remplacés, ce qui nous a permis de faire une bonne préparation et un bon stage. On devrait rapidement monter en puissance.”

Quelles sont les ambitions de la RUTB cette saison ?

”Personnellement, je veux monter. Ça fait deux ans que nous passons tout près de l’objectif et je compte bien faire mentir le dicton jamais deux sans trois. Après la déception des deux dernières saisons, nous nous devons d’être ambitieux et d’enfin monter, même si le championnat sera exigeant.”

Ces deux montées manquées ont été difficiles à avaler ?

”Oui, surtout la première car nous étions aux portes de la montée. Revivre la même chose la saison dernière a également été difficile à accepter. À nous de ne plus commettre les erreurs des deux dernières années.”

Vous recevez l’Union B ce samedi. Comment abordez-vous ce match ?

”Avec un esprit positif. Pour notre première à domicile, nous voulons offrir la victoire à nos supporters. Mais en face, il y aura des jeunes de qualité, qui aiment les espaces et pour qui notre terrain sera un atout. Il ne faudra pas faire n’importe quoi.”

Ça fait désormais un paquet d’années que vous êtes à Tubize. Comment jugez-vous votre évolution au stade Leburton ?

”C’est vrai que ça commence à compter. Depuis que je suis revenu, je me sens très bien, j’ai l’impression d’être plus à l’aise que lorsque j’étais plus jeune et que je devais me concentrer sur moi. Aujourd’hui, j’essaie d’être beaucoup plus présent pour l’équipe, je suis plus à l’aise sur le terrain, j’ai plus d’expérience et je sens dans mon jeu que j’ai gagné en maturité.”

Vous qui avez connu le football professionnel avec l’AFC Tubize, vous ne regrettez pas d’évoluer aujourd’hui en D2 ACFF ?

”Pas forcément car la situation de mon époque chez les pros était totalement différente. On vivait une période compliquée avec les investisseurs, l’équipe changeait chaque année. J’avoue que, parfois, ce côté professionnel me manque mais quand je suis revenu ici, je savais à quoi m’en tenir. Mon objectif est d’ailleurs d’essayer de faire remonter le club le plus vite possible.”

Vous avez désormais 29 ans. Avez-vous fait une croix définitive sur le football professionnel ?

”J’ai 29 ans mais ça ne veut pas dire que je l’ai mis de côté. À mon âge, on pourrait dire que le train est passé mais je suis quelqu’un de très ambitieux et ça reste dans un coin de ma tête. J’ai toujours la même passion pour le football, toujours cette envie d’évoluer au niveau pro, mais je n’en fais pas une fixation. Je prends énormément de plaisir avec les joueurs avec lesquels je joue. Ça m’aide à faire abstraction de tout ça. Le plus important, c’est de profiter de chaque instant car je ne sais pas combien d’années il me reste à jouer.”

Que vous ont apporté vos expériences au RWDM et au Luxembourg ?

”De l’expérience. J’ai pu me rendre compte que ce n’est pas toujours facile de quitter un club après autant d’années. Je pense que ce qui m’a manqué à Molenbeek, c’est du temps. Malheureusement, au moment où je me sentais bien, le Covid a freiné ma progression et par la suite, différents facteurs ont fait que j’ai dû partir. J’ai vécu une bonne expérience au Luxembourg, malgré la distance, où j’ai pu connaître les qualifications pour l’Europa League. Tout ça m’a permis de grandir et de pouvoir avancer plus sereinement par la suite.”