D2 ACFF : Mike Brassart et Perwez visent la passe de deux à Aische

Les deux formations ont en tout cas démarré leur championnat de bien belle manière par une victoire et les troupes de Jean-Claude Delmoitié auront clairement à cœur de poursuivre la belle dynamique. La passe de deux est-elle envisageable face à un adversaire qui a tout de même terminé à la sixième place la saison dernière en D3 ? “Le match sera physique, intense et avec pas mal de duels. Nous n’aurons pas beaucoup d’espace et il va falloir bien négocier leur pressing. Il faudra se montrer nettement plus agressif et accrocheur que la semaine dernière. Aische est une formation ambitieuse et il faudra être à 100 %.”

Positionné en défense centrale par son coach, l’ancien médian d’Incourt et de Chastre profite des nombreux bons conseils et du placement toujours excellent d’un certain Fazli Kocabas. “C’est un mec d’expérience qui sait diriger une arrière-garde et qui a la parole et le coaching faciles. Je retrouve mes sensations et mes reflexes à cette place et avoir Fazli à mes côtés est un plus indéniable.”

Le noyau : Pletinckx, Monteiro Santana, Kocabas F., Shamavu, Kaminiaris, Lambert, Ndione, Rébéré, Sardo, Falzone, Srihi, Mba, Salles, Brassart, Larotonda.